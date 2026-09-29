Alastruey encabezará la lista de CHA al Ayuntamiento de Huesca y Bernal y Pastor optan a liderar la de Zaragoza

Archivo - La coordinadora de CHA-Uesca y candidata a la alcaldía, Sonia Alastruey. - ALTOARAGON CHA - Archivo

HUESCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Chunta Aragonesista (CHA), Ruth Pina, ha dado a conocer las últimas novedades en el proceso de primarias iniciado para elegir a las personas que encabezarán la lista de CHA a los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca en las Elecciones Municipales de mayo de 2023, tras haber finalizado el plazo de presentación de candidaturas este lunes, 28 de septiembre.

En el caso de la capital altoaragonesa, al haberse presentado una única candidatura, no será necesario celebrar ninguna votación, por lo que Sonia Alastruey, actual coordinadora de CHA-Uesca, será la persona que ocupará el primer lugar en la lista.

Alastruey, nacida en 1973 en Huesca, milita en Chunta Aragonesista desde octubre de 2014, y desde marzo de 2020 es la coordinadora de CHA-Uesca, puesto desde el cual ha participado en la vida social y política de la ciudad.

Sonia Alastruey ha agradecido el apoyo de la militancia. "Huesca necesita a Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento, para transformar y mejorar la vida de la gente, buscando soluciones y ejecutando proyectos, frente a la gestión mediocre y al plan inexistente de Lorena Orduna y su equipo. Huesca necesita que en el Ayuntamiento haya representantes que estén cerca de la gente, de todo el tejido social, que acepten las críticas, que gestionen con ambición y se crean el potencial de la segunda ciudad de Aragón. Con el apoyo de las y los oscenses vamos a hacer historia, vamos a volver al Ayuntamiento para dinamizar esta ciudad y para despertarla del letargo", ha manifestado.

Alastruey considera que hay que prestar atención a los grandes asuntos y a la micropolítica, donde cada vecino y vecina, cada calle y cada plaza de todos los barrios tenga su importancia, se llame San Voto, Martínez de Velasco, o Desengaño, y es que "la gente de Huesca sabe del trabajo inmenso, serio y cercano que Chunta Aragonesista desarrolla cuando está en las instituciones, e incluso de lo que somos capaces desde fuera de ellas, rasmia, trabajo, pasión y cercanía es lo que se reclama y es lo que necesita esta ciudad".

ZARAGOZA

En Zaragoza se han presentado dos candidaturas, que han superado el 10% de los avales: Chuaquín Bernal y Luis Pastor.

Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza y secretario de Finanzas de Chunta Aragonesista, fue candidato en las Elecciones Municipales de 2023.

Por su parte, Luis Pastor fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre 1999 y 2007, formando parte del Gobierno Municipal durante los últimos 4 años al frente del Área de Deportes.

La votación para elegir a la persona que encabezará la lista de CHA al Ayuntamiento de Zaragoza tendrá lugar este viernes, 2 de octubre, de 8.00 a 20.00 horas en la Sede Nazonal de CHA.