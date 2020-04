Alastuey (UGT) afirma que ahora toca ver "si se han hecho los deberes" para volver a la actividad

ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha afirmado que ahora toca ver "si se han hecho los deberes" para poder volver al trabajo en las empresas dedicadas a actividades no esenciales. Ha evidenciado que no servirá de nada esta "apertura" del estado de alarma si aumenta la propagación del coronavirus COVID-19.

En declaraciones a Europa Press, Alastuey ha señalado que, en su momento, el Gobierno central ya dijo que se iban a aprovechar los días de Semana Santa para cerrar la actividad que no fuese esencial y frenar más la expansión del coronavirus.

Este lunes toda volver a los trabajadores de empresas no esenciales al trabajo, un regreso que, sobre todo, se tiene que realizar "en las condiciones adecuadas de seguridad", de no ser así lo de estos días "no habrá servido para nada".

Por ello, desde el sindicato han firmado protocolos de seguridad con aquellos sectores con los que han podido: "Les decimos a los trabajadores que se aseguren de que se cumplen las medidas de seguridad, si la empresa no las tienen habrá que esperar a que las tenga".

A juicio de Alastuey, aunque el "parón" de la actividad fue decretado "de golpe" el regreso va a ser "más titubuante". Ha evidenciado que además de haber empresas que no cumplen con las medidas de seguridad, las hay que no tienen demanda para seguir funcionando, frente a otras que podrán volver sin ningún tipo de problema.

Ha dicho que hay empresas que se quejan de que no tienen acceso a equipos de protección para sus trabajadores, ha incidido en que habrá que proveer a las compañías de ellos y ha apuntado que, en esta situación, es la administración la que debe preocuparse de garantizar el suministro.

ECONOMÍA EUROPEA Y MUNDIAL

"El regreso a la actividad económica va a depender no sólo de España, también del conjunto de la economía europea y mundial. Nuestras empresas dependen mucho del exterior". Además, ha agregado que también hay otros factores como la sensación de seguridad de la ciudadanía, algo que puede reactivar el consumo o hacer que continúe paralizado: "No me imagino a mucha gente confinada pensando en cambiar su coche".

En este sentido, ha continuado, que la gente pueda salir de su casa a trabajar con cierta seguridad, con confianza y con datos de que la epidemia va a menos va a influir mucho en la salida de esta crisis. "No hay que olvidar que, en este periodo, va a haber mucha gente que se va a quedar en paro, en Aragón ya tenemos 20.000 puestos de trabajo destruidos en marzo, y 2.000 empresas que han cerrado su actividad, lo que tienen que asegurar los poderes públicos es que la red de protección social sea suficiente".