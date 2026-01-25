Alba Sánchez (PSOE) dice que Azcón "erosiona la calidad" de la sanidad pública para impulsar la privada

Manifestación en Teruel por la sanidad pública. - PSOE.

TERUEL 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE Teruel a las Cortes de Aragón Alba Sánchez ha afirmado que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón "erosiona la calidad" de la sanidad pública para "echarnos en manos de las soluciones privadas".

De esta forma, Alba Sánchez ha afirmado que un Gobierno de Pilar Alegría "blindará" la sanidad pública frente a la situación "insostenible" en la que la ha dejado el PP, que demuestra con sus decisiones que "no es que no puedan, es que no quieren".

"Este Gobierno ha demostrado durante dos años y medio que no quiere reforzar la sanidad pública. Desde el PSOE lo tenemos muy claro: vamos a blindar y reforzar la sanidad pública, y lo haremos con medidas concretas", ha dicho Sánchez poco antes de comenzar la manifestación ciudadana "por una atención pediátrica y sanitaria de calidad en la provincia de Teruel" en la que también han participado otros cargos institucionales socialistas.

Sánchez ha recordado que una de las medidas que tomará el PSOE "cuando Pilar Alegría sea la presidenta" es que ningún aragonés "deberá esperar más de tres días para ver a su médico de cabecera", apuntando que en la capital, en este último mes, se han estado dando citas con más de 20 días de espera.

Además, de cara a mejorar la atención sanitaria en el medio rural, Sánchez ha señalado que otra de las medidas será garantizar la gratuidad del transporte para acudir a los centros de atención primaria o a los hospitales de referencia, "ya sea en autobús o en taxi".

"Eso es hacer política útil. Eso es cuidar a la gente", ha sentenciado Sánchez contraponiéndolo al proceso de privatización "a marchas forzadas" que quiere implantar "la derecha".

"En Teruel lo vemos cada día: hace unas semanas conocimos que se mantienen los conciertos de las guardias de anestesia, ginecología y urología, y que siguen adelante los conciertos de especialidades como dermatología. Para eso sirve el presupuesto más alto de la historia: concertar y desmantelar la sanidad pública", ha lamentado destacando que las propuestas socialistas se dirigen al refuerzo del presupuesto y a la mejora de la planificación.

CÓMO AFECTA LA SITUACIÓN EN EL MEDIO RURAL

La candidata socialista ha realzado que mientras "el Gobierno de Azcón mira hacia otro lado", las familias de la provincia de Teruel "se están organizando". Ha puesto como ejemplo la movilización convocada para exigir una atención pediátrica digna en la provincia para sus hijos ante una situación que ha calificada como "gravísima".

"Días como hoy son el reflejo de que la ciudadanía no se rinde ante el abandono de la administración de Azcón", ha afirmado. "El caso más sangrante lo tenemos aquí mismo: en las zonas de salud de Albarracín y Cella llevamos un año entero sin pediatra".

"Un año obligando a las familias a desplazarse para que sus hijos sean atendidos por un especialista por una baja maternal de la titular. Un año sobrecargando a los profesionales de atención primaria y a los pocos pediatras que quedan en activo, tanto en los centros de salud de la capital como en el Hospital Obispo Polanco, que son quienes están asumiendo las revisiones de estos niños y niñas", ha explicado Sánchez.

Para la candidata, también concejal en Cella, el Gobierno de Azcón se "aprovecha" de la buena voluntad de los profesionales, "pero los ahogan cada vez más". "¿Qué pediatra va a querer trabajar en la atención primaria con estas condiciones? Convierten una profesión tan bonita en una tortura y esto no lo digo yo ni el PSOE, lo dicen los profesionales saturados, que no les dejan hacer su trabajo".

Sánchez ha extendido también sus críticas a otros partidos como Vox o Teruel Existe, "que intentan engañar diciendo ser defensores de la sanidad pública, cuando lo único que hacen es pactar políticas de privatización con la derecha". "La sanidad pública no se defiende con fotos ni con discursos, se defiende con refuerzos, con planificación y con voluntad política. Y a eso es a lo nos comprometemos".