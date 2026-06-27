Alba Sánchez renueva al frente de las Juventudes Socialistas de Teruel

La socialista Alba Sánchez, tercera por la derecha, en el VI Congreso Provincial de las Juventudes Socialistas de Teruel. - PSOE TERUEL

TERUEL 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alba Sánchez ha sido reelegida como secretaria general de las Juventudes Socialistas de Teruel durante la celebración del VI Congreso Provincial, esta mañana en la capital.

Bajo el lema 'Juventud que transforma, Teruel que avanza', los asistentes han reflexionado especialmente sobre los efectos que está teniendo la polarización sobre la política. De esta forma, Sánchez ha expuesto la necesidad de "bajar el tono y abandonar discursos que solo buscan el enfrentamiento" y ha pedido no encasillar a la juventud como "individualista y extremista".

"Nosotros nos negamos a creerlo" ha dicho. "Los jóvenes somos personas comprometidas, solidarias, empáticas, feministas y con ganas de mejorar nuestro entorno y transformar. No se puede generalizar etiquetando a toda una generación como racista, machista y xenófoba. Porque no es así y una muestra de ello es esta organización", ha afirmado definiendo a Juventudes Socialistas como "el espacio para los jóvenes progresistas e incorformistas que quieren un futuro mejor".

La renovada secretaria general, que estará acompañada en la dirección por Jorge Martínez como secretario de Organización, Zenobia Palacios, Alba Molada y Edurne Ros, ha estado acompañada en su proclamación por el secretario de Organización del PSOE Teruel, Joaquín Noé, el secretario general del PSOE Ciudad de Teruel, José Guillén, y el secretario general de las Juventudes Socialistas de Aragón, Daniel San Agustín.

JÓVENES POR EL ESTADO DE BIENESTAR

Noé, que ha clausurado el Congreso, ha asegurado que las Juventudes son un "orgullo" para el conjunto de los socialistas. "Preparados e implicados", ha dicho sobre los integrantes de una organización que trabaja de manera independiente pero que cuenta con representatividad en los órganos de dirección del partido, en la Ejecutiva o en el Comité Provincial.

"Los necesitamos como ellos nos necesitan a nosotros", ha dicho destacando que las Juventudes Socialistas ya tiene 120 años de historia. "En unos momentos en los que parece que ser de ultraderecha es "lo moderno" estos jóvenes quieren continuar con la defensa del Estado de bienestar en el que creemos los socialistas, de la educación pública, de la sanidad, de los servicios sociales... Por derechos que tantos años atrás lucharon nuestros mayores", ha apuntado el secretario de Organización del PSOE Teruel.

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Aragón, Daniel San Agustín, ha dicho de Alba Sánchez que es "el ejemplo" de que el PSOE "apoya totalmente a la gente joven". "Ha sido la voz que ha llevado las reivindicaciones de la gente joven a las Cortes de Aragón", ha dicho apuntando que también es concejala en su municipio, "como muchos de los miembros de Juventudes Socialistas como vanguardia de los jóvenes en Aragón".

San Agustín ha destacado, además, que los debates que se generan en la provincia de Teruel son "punteros" para el futuro también de Aragón y de toda España. "Aquí se habla de modelo productivo, de energía, se habla de cómo gestionar el dinero de las renovables, como implementarlo correctamente en el territorio".

El Congreso, que se ha iniciado con la bienvenida del secretario general del PSOE Ciudad de Teruel, José Guillén, como agrupación anfitriona, ha contado con un coloquio en el que el ex secretario general del PSOE Teruel, Vicente Guillén, y la diputada provincial y alcaldesa de Albalate del Arzobispo Celia Trullén, han hablado sobre cómo afecta la polarización al debate político y cómo hacerle frente para superarla.