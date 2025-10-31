El albergue municipal incorpora 13 trabajadores para atender a personas sin hogar y abrirá 55 nuevas plazas

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza va reforzar el equipo del albergue municipal con 13 nuevos trabajadores, y abrirá 55 nuevas plazas --40 para hombres y 15 para mujeres-- en este equipamiento para dar respuesta a la creciente demanda de prestaciones de personas sin hogar que registra la ciudad, "debido a la ineficiente gestión de la política migratoria del Gobierno de España", según ha declarado consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

A estas se suman las 40 plazas para los días de frío que estarán disponibles a partir de noviembre y hay otras 25 plazas en el entorno del albergue por si es necesario habilitarlas. "Ante el frío extremo se abrirán todos los espacios que dispone el Ayuntamiento de Zaragoza", ha incidido Orós.

En rueda de prensa, ha contado que el objetivo es habilitar en los próximos tres meses un total de cien plazas más como avanzó en el pleno municipal de este jueves, de las que estas nuevas 55 plazas son una parte.

Asimismo, ha avanzado la puesta en marcha, a finales de noviembre, de un proyecto de pisos para jóvenes. Se trataría de pisos específicos para jóvenes sin hogar, vinculados además a procesos de inclusión social y laboral, que es el perfil que se está empezando a detectar.

"Aparte de los chicos que tienen derecho a protección internacional --ha precisado-- también hay un gran número de personas jóvenes en situación de irregularidad, que están en un vacío legal y vital, que tardan dos años en poder conseguir algún papel para poder tener alguna oportunidad".

En ese sentido, ha comentado que el Ayuntamiento de Zaragoza trabaja dentro de sus competencias para ayudarles, pero "también hay algo que el Gobierno de España se tiene que replantear y es dar una vuelta a toda la parte legal y también a toda la parte de fronteras abiertas porque la única manera de solucionar este problema es que las personas migrantes que quieren venir a este país lo hagan de manera ordenada, legal, vinculada al empleo y a la inclusión".

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Ha relatado que la situación de estas personas, deriva de varios factores, entre los que a citado el incremento de la inmigración "irregular" y el "colapso" de los programas estatales de protección internacional, así como el alto precio de la vivienda, ha forzado a los servicios municipales a atender a decenas de personas sin recursos ni alternativa habitacional.

Marian Orós ha vuelto a exigir al Gobierno de España que desarrolle una política de inmigración legal, ordenada, vinculada al empleo y la inserción, para que las personas migrantes puedan cumplir con su objetivo, trabajar para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Además, ha insistido en que la Delegación del Gobierno de España en Aragón debe asumir sus competencias y dar respuesta a las decenas de personas solicitantes de asilo --procedentes, sobre todo, de países como Mali y Burkina Faso-- que se ven obligadas a vivir en la calle por "problemas burocráticos, pese a tener derecho a ser atendidas en el programa estatal de protección internacional2, ha remarcado.

Según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a fecha de 23 de octubre, existían 317 plazas vacantes en la ciudad de Zaragoza para estos programas estatales.

Al mismo tiempo, el Consistorio zaragozano sigue reforzando las medidas para atender esta emergencia social, en este caso con la incorporación de 13 empleados para el Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar --albergue municipal--, a través de este programa temporal de empleo.

Son, en concreto, seis puestos de oficial, dos trabajadores sociales, dos educadores sociales, dos técnicos socioculturales y un auxiliar administrativo.

"DEJADEZ"

"Desde el Ayuntamiento estamos dedicando importantes esfuerzos a paliar los efectos del caos migratorio promovido por el Gobierno de España, que ha provocado un incremento de la inmigración irregular y también de solicitantes de asilo que tienen derecho a ser atendidos en los programas estatales de protección internacional pero que son expulsados a la calle sin ningún tipo de recurso por la dejadez y la incapacidad del Ejecutivo central", ha declarado Marian Orós.

El programa temporal de empleo tiene un periodo de 3 años, en el que se evaluará la tendencia en el volumen y características de la demanda del albergue municipal, así como la necesidad de dimensionar los recursos humanos para atenderla.

Además de este refuerzo de personal, el Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en diversas medidas dirigidas a atender a las personas sin hogar. La primera de ellas, la reforma del albergue municipal, de unos 5 millones de euros de inversión, que supondrá una ampliación de plazas y una "importante dignificación" de las instalaciones.

En el último año, la creciente demanda de personas sin recursos habitacionales ha llevado "al límite" la capacidad del albergue municipal, donde ha crecido notablemente la demanda de jóvenes migrantes que han llegado a España con intención de trabajar, pero que se han visto abocadas a la calle debido al bloqueo de su situación administrativa.

Al respecto, ha indicado que hay 29 personas con derecha a protección internacional, fundamentalmente de Mali y de Burkina Faso, que por temas burocráticos "tienen que estar cuatro, cinco, seis meses en tierra de nadie".

Tras asegurar que el Gobierno de España tiene recursos ha tendido la mano para trabajar juntos y también le ha pedido que, "por favor, a aquellas personas que tienen derecho a protección internacional que por un papel no acaben en situación de calle".

Estas instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza acogen, en la actualidad, a un grupo de jóvenes de Mali y durante los últimos meses ha atendido a decenas de personas procedentes de países africanos como este, cuyos ciudadanos tienen derecho en España a protección internacional, así como otros muchos en situación irregular, ha remachado.