El albergue municipal de Zaragoza contará desde el jueves con 40 nuevas camas tras la apertura parcial de la ampliación

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; junto a varios consejeros municipales visitan las obras de ampliación del albergue municipal - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El albergue municipal de Zaragoza tendrá disponibles, a partir del jueves, 4 de diciembre, 40 nuevas camas de la ampliación parcial de este equipamiento, que se suman a las 40 habilitadas por el frío y otras 15 plazas para mujeres, por lo que contará con un total de 200 plazas entre el dispositivo de frío y sus recursos ordinarios.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recepcionado de forma parcial las obras de ampliación del Centro de Acogida e Inserción de Personas sin Hogar --conocido como albergue municipal-- para poder utilizar los dos nuevos módulos con 20 plazas cada uno que se podrán ocupar desde este jueves por personas que viven en la calle y siempre que quieran.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano; y el consejero de Presidencia, Ángel Lorén; y la consejera municipal de Servicios Sociales, Marian Orós, han visitado estas nuevas instalaciones, que además incluyen otras dependencias para personas sin hogar. En su visita han estado acompañados por el director del albergue municipal, Juanma Harto.

Chueca ha explicado que con esta recepción de las obras se "favorece dignificar la vida" de las personas más vulnerables y también las condiciones laborales de todos los profesionales que trabajan con estas personas.

"Me siento muy orgullosa como alcaldesa de haber realizado esta obra, esta inversión de más de 5,5 millones de euros y además cuando no ha habido nunca ningún gobierno de izquierdas ni del PSOE, ni de ZeC, que tanto se les llena la boca, pero no fueron capaces de dedicar ni un euro a mejorar las condiciones de vida de las personas sin techo durante los 16 años que gobernaron".

Ha recordado que fue en el mandato de la alcaldesa, Luisa Fernanda Rudi, cuando se acometió "la última inversión" en el albergue municipal, con los módulos de frío que pronto se sustituirán.

Asimismo, ha señalado que también durante el mandato del alcalde del PP, Jorge Azcón, se dio luz verde a este proyecto de ampliación "tan ambicioso", ya que no solo amplía las plazas sino que cuanta con medios para ayudarles en todos los tratamientos psicológicos, terapéuticos, médicos, sociales que se necesitan y también de formación para volver a tener una oportunidad laboral.

El nuevo edificio dispondrá de todo tipo de talleres, enfermería, salas para tratamientos psicológicos, además de los servicios habituales de desayuno, comida y cena, lavandería, secadora, duchas y consigna, junto a la sala de estar.

MEJORA DEL EDIFICIO ORIGINAL EN LA SIGUIENTE FASE

Esta finalización de la ampliación conllevará desalojar todos los servicios administrativos del antiguo edificio con los 30 trabajadores municipales del albergue municipal para trasladarlos a las nuevas dependencias y ampliar plazas en la segunda fase, que no estaba prevista, de reforma el edificio original que empezará próximamente.

Se mejorarán las instalaciones de la cocina, el comedor y todos esos espacios que antes estaban dedicados a los servicios administrativos y que ahora se liberan se dedicarán a más plazas para las personas sin hogar.

"Con esto continuamos trabajando para que nuestra ciudad sea una ciudad solidaria, que cuida a todas las personas y también a las personas sin hogar que durante muchos años fueron abandonados por aquellos partidos políticos que siempre son los primeros en alzar la voz pero que cuando tienen la oportunidad de actuar y de hacer algo nos demuestran con los hechos que son incapaces de hacerlo", ha remarcado.

En paralelo al albergue municipal, el Gobierno de Zaragoza tiene acordadas 25 nuevas plazas con la Hermandad del Refugio; además de cuatro pisos para jóvenes que viven en la calle. A ello se suma el refuerzo con 13 trabajadores de diversos perfiles a través de un plan temporal de empleo con una duración de tres años.

COMISARÍA Y CENTRO DE DÍA

El nuevo cuartel de cercanía de la Policía Local y el Centro de Día se habilitarán más adelante, al igual que el patio que dobla la capacidad del anterior y que se dotará de bancos y árboles, además de un pequeño huerto.

Sobre la segunda fase, Chueca ha avanzado que la presentará en breve después del "esfuerzo presupuestario" de esta primera. En cuanto a la inauguración oficial ha explicado que dada la situación meteorológica "lo más importante es sacar a las personas que se puedan de la calle para que puedan ocupar las instalaciones y venir a dormir al albergue, que siempre es de forma voluntaria".

Una vez que esté todo en marcha se hará una inauguración oficial donde también se podrán ver todos los detalles de la obra y sobre todo con el edificio ya totalmente equipado. El primer paso es habilitar las nuevas camas y centralizar todos los servicios sociales municipales del ayuntamiento para las personas sin hogar.

También ha citado a los técnicos que gestiona los 70 pisos sociales, que generan un "gran trabajo y es más complicado de gestionar cuando no están todos los técnicos juntos" y esta ampliación va a permitir optimizar la prestación de los servicios sociales que hacemos desde el ayuntamiento.

La previsión que se maneja es que durante el primer trimestre de 2026 pueda estar en marcha la ampliación. "El trabajo importante ya está hecho en el que se han priorizado las 40 nuevas plazas", ha abundado.

NORMAS

La estancia ordinaria en el albergue es de seis días cada tres meses, pero el reglamento contempla excepciones para prorrogar la estancia en función de las posibilidades de inserción personal y social de los usuarios.

Está abierto las 24 hora del día, los 365 días del año y se incluye desayuno, comida y cena, además de servicio de lavadora, secadora, ropero, servicio de libros libres, acceso a Internet y también disponen de sala de estar y televisión.

Chueca ha felicitado a todo el equipo de urbanismo y a la constructora que ha llevado a cabo la obra porque "no ha sido fácil", en un antiguo cuartel del siglo XV del que se ha tenido que conservar la estructura histórica y se ha hecho una obra "exquisita" adaptándose a las necesidades del albergue, pero también respetando las características del patrimonio histórico de este edificio.

La reforma del albergue es la primera que se acomete desde que inauguración en 1989. El centro ocupa una parte del antiguo Convento de San Agustín, uno de los espacios con mayor carga histórica y cultural de la ciudad en el que se han encontrado restos íberos, romanos y de la Zaragoza musulmana, además de haber sido lugar de asentamiento de la Orden de San Francisco y San Agustín, a la que pertenecen los restos del siglo XVII que se conservan.

Se trata de un conjunto edificado en el siglo XIV sobre el solar del antiguo convento de San Francisco, que fue ampliado y reformado en el siglo XVI --sacristía, biblioteca y nuevo claustro__ y posteriormente en los siglos XVII y XVIII.

En 1978 el recinto pasa a ser propiedad municipal en malas condiciones de conservación por su estado de abandono. A finales de la década de los 80 parte del antiguo convento de San Agustín se rehabilita como albergue municipal, pero los otros restos del convento seguían en estado de abandono hasta que se ha acometido esta ampliación.