El albergue municipal de Zaragoza estrena un cuartel de proximidad de Policía Local para dar un servicio más cercano

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, inaugura el nuevo cuartel de proximidad de Policía Local para ofrecer un servicio más cercano a los ciudadanos del entorno del Parque Bruil - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado el nuevo cuartel de proximidad de Policía Local para ofrecer un servicio más cercano a los ciudadanos del entorno del Parque Bruil, al tiempo que dignificar las condiciones de trabajo de los agentes.

Chueca ha recorrido este espacio que se ubica en las nuevas instalaciones reformadas y ampliadas del albergue municipal, y ha estado acompañada por el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén; y la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que con esta inauguración se cumple con la promesa de hace unos meses en el Debate del estado de la ciudad cuando se comprometió a abrir un nuevo cuartel de proximidad, concretamente en el albergue municipal, en el entorno del Parque Bruil. "Sin duda --ha subrayado-- es un espacio donde se necesitaba reforzar la seguridad y los vecinos del entorno nos solicitaban más seguridad ciudadana".

Es el segundo cuartel de proximidad que se inaugura este mandato y que se suma ya al que se abrió el año pasado en el entorno de la calle Pignatelli y que sigue el mismo modelo porque reforzará la seguridad con un servicio 24 horas al día, 365 días al año.

"Vamos a tener a dos patrullas permanentes en rotación de la Policía Local, que van a permitir esa atención, pero no solamente esas patrullas van a estar dentro del cuartel de proximidad, sino que son patrullas que van a estar también en el entorno de las calles adyacentes como hacen también en el entorno de Pignatelli", ha descrito Chueca.

Se trata de un formato que ya cuenta con un año de experiencia, ha permitido "mejorar" la seguridad en Pignatelli y que se quiere trasladar al entorno del Parque Bruil para "la tranquilidad de los vecinos, que sientan que la Policía Local está cerca y que pueden tener una mayor atención en el día a día".

PRIORIDAD: LA SEGURIDAD

La alcaldesa ha recordado que para ella la seguridad es "fundamental" al argumentar que es una prioridad que los vecinos "sientan que Zaragoza es una ciudad segura".

Al respecto ha comentado que es un compromiso que adquirido al llegar a la Alcaldía en 2023, y por eso se ha reforzado la Policía Local con más de 400 agentes. "Hemos reforzado los medios para que puedan tener mejores medios desde vehículos hasta cámaras de vigilancia o cámaras unipersonales en sus uniformes y hemos abierto también este modelo de cuarteles de proximidad", ha enumerado.

EL SIGUIENTE EN DELICIAS

Natalia Chueca ha anunciado un nuevo compromiso para abrir el próximo año un cuartel de proximidad en Delicias, al ser otro entorno donde los vecinos reclaman una mayor seguridad y una mayor vigilancia por parte de la Policía.

Tras precisar que la seguridad ciudadana es "competencia" de la Policía Nacional, ha explicado que en este contexto "la Policía Local tiene que seguir estando cerca de los vecinos" porque es "la primera atención a los vecinos, en el día a día, para su mayor tranquilidad".

Chueca ha trasladado su satisfacción por el resultado del cuartel de proximidad de la Policía Local del albergue municipal, en el que se han invertido más de 6 millones de euros y que ha permitido "no solamente dignificar la vida de las personas más vulnerables de la ciudad al ampliar las plazas para atender a las personas sin hogar, sino que al acoger un cuartel de proximidad los vecinos del entorno se van a sentir mucho más seguros al incrementar el servicio de vigilancia en este entorno del Parque Bruil".

Asimismo, ha comentado que los vecinos le han dicho que están "muy satisfechos y contentos" de esta inauguración y también de la mejora del albergue municipal.

"Tuvimos --ha relatado-- unos momentos de dificultad, fruto de que el albergue tuvo que estar cerrado durante un tiempo, pero a partir de que se ha recuperado el Parque Bruil y las nuevas plazas para las personas sin hogar en el albergue y el servicio de desayunos que se da todos los días y están atendidas, pues todo se ha puesto en orden y los vecinos del entorno de Parque Bruil se sienten seguros y, sobre todo, escuchados y atendidos por el Gobierno municipal".

VIOGÉN

Sobre la incorporación de agentes de la Policía Local al sistema el VioGén, ha informado de que el proceso de realización de entrevistas está finalizando para la selección de los agentes y está previsto que después de las fiestas del Pilar empiece la formación de los agentes elegidos por parte de la Policía Nacional.