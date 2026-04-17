El albergue de Zaragoza amplía zonas para talleres formativos y adecua el reglamento para favorecer la inclusión

1078953.1.260.149.20260417141805 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita las nuevas y ampliadas instalaciones del albergue municipal - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado el Centro de Acogida e Inserción de Personas Sin Hogar --conocido como albergue municipal--, en el que el Ayuntamiento ha invertido 5 millones de euros para modernizar y dignificar este equipamiento esencial para la atención a las personas más vulnerables que cuentan además con talleres formativos para favorecer la inclusión social.

Además de recorrer las nuevas instalaciones, Chueca ha realizado la simbólica plantación de un árbol en el patio del albergue municipal, un espacio que ha duplicado su superficie y donde próximamente se construirá un pequeño huerto, para contribuir a la generación de espacios de convivencia y actividades ocupacionales.

Al acto han asistido también la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós; el consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén; la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; y el director del albergue municipal, Juanma Harto.

La intervención ha incorporado 949 metros cuadrados útiles adicionales, destinados principalmente a dignificar los espacios de trabajo de una treintena de profesionales. El nuevo complejo se estructura en distintos edificios que separan los usos: uno destinado a funciones administrativas, atención sanitaria y social y talleres formativos; y otro dedicado a la pernocta, aseo, lavandería y manutención de las personas usuarias.

172 USUARIOS EN LOS TALLERES DEL PLAN DE PRIMERA OPORTUNIDAD

El proyecto refuerza el enfoque integral del modelo de atención individualizada, dirigida a la inserción social de cada usuarios, de modo que el albergue municipal se constituye como el equipamiento de referencia no solo para el alojamiento, sino para el acompañamiento social, psicológico, de recuperación de hábitos y de generación de oportunidades de inserción laboral.

Con este objetivo, el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece el Plan de Primera Oportunidad, basado en itinerarios individualizados --el denominado 'modelo escalera'-- para acompañar a cada persona en su proceso de recuperación de la autonomía, facilitando el acceso progresivo a vivienda, empleo y estabilidad económica.

En este marco, el nuevo edificio permitirá desarrollar con mayor calidad y dignidad las intervenciones sociales, al contar con espacios adecuados para la atención individualizada, el trabajo grupal y la formación.

Entre las actividades que se realizan, y en las que participan 172 personas, destacan acciones de orientación laboral y formación profesional en colaboración con entidades sociales y empresas, como cursos de cocina, peluquería, mecánica de bicicletas o competencias digitales, orientados a mejorar la empleabilidad. También se llevan a cabo talleres ocupacionales como los de jardinería, manualidades, costura, fútbol, batucada o club de lectura.

COMPROMISO

El Ayuntamiento de Zaragoza "reafirma así su compromiso con una política social centrada en la dignidad de las personas, apostando por recursos que no solo cubran necesidades básicas, sino que impulsen procesos reales de inclusión social y recuperación de proyectos de vida", ha expresado Chueca.

Esta actuación, ha recalcado, supone la primera "gran reforma" desde su puesta en marcha en 1989 y "gracias a un Gobierno del PP" ha permitido no solo renovar las instalaciones, sino también ampliar su capacidad y mejorar de forma significativa la calidad de los servicios.

De hecho, el pasado 1 de diciembre, el Ayuntamiento hace una recepción parcial de las obras que permite poner en funcionamiento dos nuevos módulos con 20 plazas cada uno, sumando así 40 plazas disponibles desde este invierno, con estándares más elevados de confort y habitabilidad.

La alcaldesa ha aprovechado la inauguración para hacer un llamamiento a otras instituciones que "no están acompañando con hechos y recursos las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza".

Ha explicado que el albergue municipal está al cien por cien de su capacidad y hay 212 plazas que están siendo ocupadas, tanto por personas físicas como en el módulo de familias, con lo cual hay también algún niño dentro de esta cifra.

El 85 por ciento de los usuarios son personas inmigrantes; el 65% tienen origen africano y hay acogidas 59 personas que "deberían de estar en los recursos del Gobierno de España, en las plazas que tienen para protección internacional y que no están siendo atendidos y por lo tanto se atienden desde el Ayuntamiento de Zaragoza", ha diferenciado.

"Si todas las instituciones hiciesen su trabajo y atendiesen sus competencias, todas las personas y sobre todo las más vulnerables podrían estar mejor atendidas porque según cifras actualizadas de esta semana, el Gobierno de España cuenta con 323 plazas libres de protección internacional que no está utilizando y que evitaría que haya personas en las calles, que no se puedan atender con los recursos disponibles".

ENCLAVE DE GRAN VALOR PATRIMONIAL

La reforma también ha servido para realzar un enclave de gran peso histórico y cultural, ya que la ampliación del albergue municipal ocupa una parte del antiguo Convento de San Agustín, en el que se han encontrado restos íberos, romanos y musulmanes.

Ha sido, además, lugar de asentamiento de la Orden de San Francisco y de San Agustín, a la que pertenecen los restos del siglo XVII que todavía se conservan.

Se trata de un conjunto edificado en el siglo XIV sobre el solar del antiguo convento franciscano, que fue ampliado y reformado primero en el siglo XVI --sacristía, biblioteca y nuevo claustro-- y posteriormente en los siglos XVII y XVIII.

En 1978 el recinto pasa a ser propiedad municipal, en malas condiciones de conservación por su estado de abandono. A finales de la década de los ochenta, parte del antiguo cuartel de San Agustín se rehabilita como albergue municipal, pero, otros restos del convento seguían en estado de abandono hasta esta reforma y ampliación.

REGLAMENTO

Por otro lado, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado el nuevo reglamento del albergue municipal, que data de 1984, para pasar de un enfoque asistenciales a un sistema integral centrado en la inserción sociolaboral.

Así, a los tradicionales servicios de acogida, alojamiento e higiene se suman otros que se prestaban sin que lo recogiera el reglamento como la lavandería y el acceso abierto al desayuno para cualquier que lo solicite.

Otra novedad son los planes individualizados de inserción social y laboral para definir junto a cada usuario un diagnóstico, objetivos y un calendario de intervención.

Asimismo, el reglamento regula la 'Casa Abierta' para situaciones de mayor cronificación, módulos de alojamiento familiares o individuales, dispositivos para emergencias sociales y viviendas tuteladas para procesos de inserción fuera del propio centro. También contempla el acceso con animales de compañía, en espacios específicos y estableciendo colaboración con entidades de protección animal.

La duración de las estancias es más flexible y aunque se mantiene una estancia inicial de seis días, el nuevo marco permite ampliaciones de hasta un año en función de los planes de inserción sociolaboral.

Se incorporan nuevos principios de actuación, como un enfoque específico para el sinhogarismo femenino, la atención a la diversidad, la accesibilidad universal, la desinstitucionalización y la orientación hacia la vivienda.

En cuando a seguridad se desarrollan protocolos específicos con medidas preventivas y de coordinación con la Policía Local para garantizar un entorno seguro para todos los usuarios y el personal. Se detalla un régimen sancionador que tipifica infracciones y establece un procedimiento administrativo con garantías para aportar mayor seguridad jurídica a los usuarios y al propio servicio.