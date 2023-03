Albert Einstein llega a Mobility City, coincidiendo con el centenario de su visita a la capital aragonesa

ZARAGOZA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa ya cuenta con un memorial que recuerda el centenario de la visita del físico alemán Albert Einstein a Zaragoza. Se trata de un conjunto de esculturas que impulsan su legado y sus mayores logros, y que han sido ubicadas en el exterior del Puente Zaha Hadid, sede de Mobility City, desde su acceso por el barrio de la Almozara.

La inauguración del memorial ha tenido lugar este miércoles, en un acto que ha contado con la presencia del alcalde, Jorge Azcón, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y de los autores de la obra, Juan Antonio Ros y Teo Ros, acompañados por representantes del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de Aragón y del Grupo Hierros Alfonso.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que a través de este conjunto escultórico la ciudad homenajea "el talento, la inteligencia y la innovación" en relación a la figura de Einstein.

Por otra parte, ha subrayado que este proyecto haya sido impulsado en el marco de la colaboración público-privada, lo que ha permitido que la capital aragonesa cuente con "una figura tan relevante y un símbolo tan importante para el conocimiento en la historia de la humanidad como es Albert Einstein".

El regidor ha sostenido que el conjunto escultórico se ubica en un "espacio especial" como son los exteriores del Pabellón Puente, que de la mano de Ibercaja se ha convertido en el lugar que "mejor representa la innovación y el futuro" en la ciudad.

Ha recordado que Zaragoza fue declarada el pasado año 2022 Ciudad de la Ciencia y de la Innovación. "Siempre es un acierto apostar por todo aquello que tenga que ver con la innovación, el futuro y la vanguardia para desarrollar la ciencia, que es lo que más nos va a cambiar la vida".

Azcón ha agradecido a todos los que han hecho posible este memorial para que los valores de la ciencia aparezcan representados de manera permanente en un lugar tan "emblemático" de la ciudad.



VITALIDAD CULTURAL

El autor de la obra, Juan Antonio Ros, ha destacado que Zaragoza tenía en aquel momento "una gran vitalidad desde el punto vista científico y social", y por ello, fue capaz de atraer el interés de Einstein, quien visitó en 1923 la capital aragonesa, dos años después de recibir el premio Nobel de Física por su demostración sobre la luz y el efecto "fotoeléctrrico".

Ha contado que la historia del paso del científico por la ciudad les llamó la atención y el estudiar su vida, "nos adujo porque eso es lo que le pasa a todo el que se pone a estudiar Einstein". "Es una personalidad que atrae y que tienen unos contenidos tanto científicos como humanos muy potentes", ha apostillado.

Ros ha afirmado que de alguna manera quisieron reflejar estos aspectos en este memorial permanente, inaugurado este 14 de marzo, coincidiendo con el que hubiese sido el 144 cumpleaños de Einstein.

Con este memorial, "se ha demostrado nuevamente que hay una gran vitalidad cultural" en la ciudad. En este sentido, el escultor ha agradecido a todos los patrocinadores y al Ayuntamiento de Zaragoza, por "aunar voluntades y esfuerzos" para que esta obra se haya podido materializar y haya pasado a formar parte del patrimonio de la capital aragonesa.

'NUNCA DEJES DE PREGUNTARTE'

Juan Antonio ha asegurado que se han inspirado a la hora de realizar este memorial en sus logros científicos, ya que fue "el primero que entendió cómo funciona el universo" y contribuyó al avance de la humanidad, "y todavía estamos recogiendo esos frutos".

Mientras que a nivel personal, era una persona pacifista y valoraba el esfuerzo y el espíritu crítico. "Hemos intentado recoger en este conjunto escultórico todo ello", ha agregado Ros.

El memorial parte del concepto de Einstein de que hay que cuestionarse todo, ya que gracias a esto, "decía que había llegado a sus descubrimientos" y por ello la composición artística está conformada por dos grandes signos de interrogación que albergan en su interior dos singulares relojes de sol, "que marcan con una gran precisión" la hora.

El conjunto escultórico incluye una efigie a tamaño real de Einstein, además de la ecuación de la Teoría de la Rel 'e=mc2', una representación gráfica de la Teoría General de la Relatividad, y la frase 'The important thing is not to stop questioning', es decir, 'Nunca dejes de preguntrate', lema por excelencia del Premio Nobel de Física.

Ros ha comentado que este memorial ha sido llevado a cabo junto a su hijo Teo y un equipo de más de treinta personas, entre soldadores, fundidores, ceramistas, modelistas y grabadores, que "han trabajado intensamente durante varios meses". "Queremos que pase a ser una pieza querida por todos los ciudadanos", ha zanjado.

CONOCIMIENTO Y ARTE

"El impulso al conocimiento y el arte son dos de los principales pilares que conforman la labor y el compromiso de Fundación Ibercaja con la sociedad. Este conjunto escultórico engloba y aúna estos mismos valores, que a su vez, son los que representaba Albert Einstein", han asegurado desde la entidad.

La obra ha sido impulsada por el Fundación Ibercaja, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de Aragón y el Grupo Hierros Alfonso.

Mobility City es una iniciativa de Fundación Ibercaja, apoyada por el Gobierno de Aragón, con sede en el Puente de Zaha Hadid, cuyo objetivo es convertirse en el epicentro mundial en cuanto a vanguardia, tecnología, demostración y aprendizaje para el fomento de la movilidad sostenible.