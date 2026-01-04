Alberto Izquierdo, Francisco Nasarre y María Ángeles Roca encabezarán las listas "renovadas" del PAR el 8F

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo. - PAR

ZARAGOZA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las listas "renovadas" del PAR para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero estarán encabezadas por Alberto Izquierdo, candidato a la Presidencia de Aragón y número uno por Teruel, Francisco Nasarre y María Ángeles Roca por Huesca.

Estas listas, según Alberto Izquierdo, también presidente del Partido Aragonés, "significan el nuevo Partido Aragonés, la renovación completa de arriba abajo de un partido que quiere transformarse y que, en nuestra opinión, lo está consiguiendo con hombres y mujeres jovencísimos, varios de ellos menores de 30 años".

Estos candidatos, ha añadido, "representan al territorio que ya están gestionando en los municipios a los que pertenecen como alcaldes y alcaldesas".

Para el aspirante a la Presidencia de Aragón por el PAR, "estas listas son, en definitiva, puro Partido Aragonés, puro territorio, pura gente joven con ganas de defender Aragón; sin ataduras, sin vetos y sobre todo sin órdenes de nadie" y ha apostillado: "A nosotros Madrid no nos va a decir lo que tenemos que hacer. Para nosotros, los aragoneses son lo primero".

TERUEL

La lista por la provincia de Teruel está encabezada por el único diputado autonómico que conserva la formación, Alberto Izquierdo (Gúdar, 1983). Es trabajador-empresario autónomo en el sector agrícola. Alcalde de Gúdar desde 2003, fue entonces el alcalde más joven de España.

Consejero de la comarca Gúdar-Javalambre de 2007 a 2011, fue vicepresidente comarcal de 2011 a 2015. En la legislatura 2015-2019, ejerce además como portavoz del PAR y como diputado delegado del Área de Agricultura y Ganadería.

De 2019 a 2023, desempeñó el cargo de vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT). Actualmente, es el portavoz del PAR en las Cortes de Aragón y presidente de esta formación política.

Le acompañan en la lista, en los puestos de salida, como número dos Cristina Navarro (Calamocha 1993), hasta ahora directora del Instituto Aragonés de la Juventud; Ramiro Domínguez (3), concejal del PAR en Alcañiz; Marta Sancho (4), alcaldesa de Alloza y diputada provincial; y Carlos Gracia (5), presidente de la Asamblea Municipal del PAR en Teruel. La papeleta se completa con alcaldes, concejales y miembros del PAR de las diferentes comarcas.

ZARAGOZA Y HUESCA

El secretario general del PAR, Francisco Nasarre (Zuera, 1973), encabezará la lista por la provincia de Zaragoza. Diplomado en Administración de Empresas, cuenta con un Máster en Dirección de Empresas en la Universidad de Zaragoza. Desde 2007 es concejal en el Ayuntamiento de Zuera y actualmente consejero en la Comarca Central.

El número dos lo ocupa Susana Garrido, concejala en Caspe; le siguen José Luis Frisa de Calatayud (3), María Olga Salas (4) y José Ángel Bolea (5), ambos por Zaragoza. El resto de la lista está formada por cargos y miembros del partido de toda la provincia.

La cabeza de cartel por el Alto Aragón es María Ángeles Roca (Albelda 1973), Técnico Superior de Administración con estudios de Ciencias Políticas, quien ha ocupado diferentes cargos en el ámbito de la política local como concejala, consejera comarcal y alcaldesa de su pueblo desde 2007.

Le siguen, por este orden, Javier Labat, alcalde de Abizanda; Susana Puyuelo, de Barbastro; Francisco Villellas, alcalde de Sariñena, y María Eugenia Gabás, de Huesca. Completan la lista cargos y miembros del PAR de toda la provincia.

