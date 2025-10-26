Alberto Izquierdo (PAR): "Vamos a defender Aragón por encima de todo porque lo primero son los aragoneses"

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Vamos a remar todos juntos, vamos a defender Aragón por encima de todo porque lo primero son los aragoneses y las aragonesas". Así se ha dirigido Alberto Izquierdo a los asistentes al XVI Congreso de Refundación del Partido Aragonés en el que ha sido ratificado como presidente de esta formación política al haber presentado la única candidatura a la Comisión Ejecutiva y Comisión de Disciplina del PAR.

Varios cientos de afiliados y simpatizantes del Partido Aragonés se han reunido en la Ciudad Escolar Pignatelli de Zaragoza en un congreso que supone para el PAR, abrir una nueva etapa adaptada a la realidad actual de Aragón y en la que apostará por el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Aragón y el autogobierno pleno.

La Comisión Ejecutiva ratificada este domingo en el Congreso la completan Fran Aísa, como vicepresidente; Francisco Nasarre, como secretario general, y 30 vocales. Por otra parte, la Comisión de Disciplina estará presidida por José Luis Frisa y tendrá como secretario a Alberto Pérez. "Queremos trabajar en equipo, llegar a acuerdos, no como otros --en referencia a Vox-- que no han hecho nada salvo crispar", ha asegurado Izquierdo antes de señalar que "el Partido Aragonés es una garantía de estabilidad y quiere demostrar que otra forma de hacer política es posible".

"¿Por qué tiene que decidir el futuro de Aragón un señor, el señor Abascal, desde Madrid?", se ha preguntado haciendo alusión a la aprobación de los presupuestos de Aragón. A este respecto, ha recordado que "cada vez que el PAR ha estado en el Gobierno, Aragón ha tenido presupuestos. Somos la garantía de un buen Gobierno, no podemos permitir que el populismo se adueñe de la política".

El presidente del Partido Aragonés ha sido rotundo: "Defenderemos el autogobierno hasta el final, una Hacienda Foral propia y la creación de una Policía Autonómica dentro de un proyecto que está dentro de España, pero en el que los aragoneses y las aragonesas son lo primero".

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, ha mostrado su satisfacción "porque hemos sido capaces de celebrar, por fin, un congreso en el que todo el mundo pudiese participar, que era una de nuestras obsesiones".

"Creo que es importante que los aragoneses y aragonesas reflexionemos sobre cuál es la Comunidad que queremos, qué es lo que queremos para Aragón, ser una tierra de pactos, de acuerdos, diferente o queremos convertirnos en parte del discurso nacional. Cada día que hay un pleno en las Cortes de Aragón, la palabra que menos se escucha es Aragón y eso es algo sobre lo que tendríamos que reflexionar", ha afirmado.

Alberto Izquierdo ha asegurado que su formación va a plantear "una propuesta seria de cara al futuro, hablando desde el municipalismo, construyendo de abajo a arriba, volviendo a recuperar el espíritu aragonés, el espíritu aragonesista de las grandes movilizaciones que esta tierra hizo para defender su autonomía, para defender el agua y para defender el autogobierno".

"Aragón no sería lo que hoy es si no fuese por la contribución que hizo el Partido Aragonés durante muchos años. Para nosotros es fundamental que Aragón tenga esa voz propia que algunos defendían o ese Aragón por encima de todo, queremos que todo esto se vea, que se note, que se sienta y nosotros no lo sentimos", ha añadido.

El también portavoz del PAR en las Cortes de Aragón ha insistido en que "vamos a ser muy reivindicativos y vamos a trabajar desde ya en las candidaturas municipales. Ya tenemos creadas y cerradas más de 200 candidaturas municipales y vamos a seguir trabajando a piñón para conseguir llegar a esas 500 candidaturas que nos tienen que permitir recuperar el grupo parlamentario y nos tienen que dar la posibilidad de ser decisivos para que haya un Gobierno serio en Aragón", ha planteado.

En cuanto a la posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Aragón, ha señalado que "si uno lee las encuestas, se da cuenta de que nada cambiará en Aragón si hay un adelanto electoral. El PP seguirá necesitando a Vox. Si ya saben que se van a necesitar, ¿por qué nos somete Vox a esta situación a los aragoneses, si sabe que el tablero será diputado arriba, diputado abajo, muy parecido al actual?".

Ante las preguntas de los periodistas, Izquierdo ha asegurado que "no he echado a nadie de menos en este congreso, casi lo contrario, ha venido gente que me ha alegrado mucho ver, que pensaba que no iba a venir".

"Nosotros somos lo que queremos ser, hemos querido quedarnos en la propuesta política del Partido Aragonés; los demás que hagan lo que quieran, que sean felices pero que nos dejen en paz", ha dicho antes de añadir que "el PAR de Alberto Izquierdo no se venderá por un plato de lentejas, pondrá a Aragón por encima de todo y nuestras señas de identidad serán lo más importante. No vamos a cambiar nuestro discurso electoral en función de quien gobierne".

LAS PONENCIAS

En el Congreso se han aprobado por unanimidad tres ponencias. La Ponencia Política se centra en el proyecto de refundación del Partido Aragonés, una nueva etapa en la que lo primero es Aragón y los aragoneses y aragonesas. En la misma, se incide en que el PAR es un partido nacido del pacto, del diálogo y del compromiso con esta tierra y se reafirma, cerca de 50 años después, como la voz de Aragón en el centro político, como una formación útil, moderada y cercana que trabaja por su gente y no por ideologías.

Otro de los aspectos destacados de esta ponencia es la renovación del partido, que se adapta a los cambios que ha sufrido la sociedad y se convierte así en una formación política "más abierta, más joven y más conectada con los pueblos y las ciudades".

Asimismo, se apuesta por el autogobierno pleno, con el desarrollo del Estatuto de Autonomía y con la creación de la Hacienda Foral Aragonesa, que garantice que lo que se genera en Aragón se quede en Aragón.

En la Ponencia de Recursos Endógenos, el partido reafirma su compromiso con el desarrollo integral de Aragón, impulsando un modelo basado en sus recursos endógenos, su identidad histórica y su capacidad de innovación.

Incide especialmente en que Aragón lidera la transición energética con más del 80% de su producción proveniente de fuentes renovables; en el sector primario, como herramienta clave para fijar población rural y generar empleo, y en el turismo y el deporte como motores económicos y sociales.

Apuesta, en definitiva, por un modelo de desarrollo que nace del territorio, respeta nuestras raíces y proyecta a la Comunidad hacia nuevas oportunidades.

Además, la Ponencia de Estatutos refleja los objetivos del PAR en esta nueva etapa: un partido más ágil, más participativo y adaptado a la realidad actual de Aragón.

Los nuevos Estatutos simplifican su redacción, se adaptan a la dimensión actual del partido y se actualizan, reforzando el compromiso ético e incluyendo un plan de igualdad y un protocolo frente a la violencia machista.

Asimismo, establecen cambios en la estructura del partido --hasta ahora basada, según considera la dirección, en "comités excluyentes y jerarquías rígidas"--, pasando a un modelo más abierto y democrático que estará centrado en las asambleas formadas por todos los militantes ya sean del municipio, la comarca o la provincia. El principio de un militante, un voto, impregna todo el texto estatutario, defienden.