El alcalde de Daroca confía en que la 'Revuelta de la España vaciada' remueva "conciencias" y se tomen medidas

Publicado 01/04/2019 12:46:27 CET

DAROCA (ZARAGOZA), 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Daroca, Michel García, ha expresado este lunes su confianza en que la manifestación celebrada este domingo en Madrid, la llamada 'Revuelta de la España vaciada', remueva "conciencias" y sirva para que, de una vez, se tomen medidas que den solución al problema de despoblación que sufren muchas zonas como la comarca darocense.

En declaraciones a Europa Press, García ha detallado que cuatro autobuses salieron este domingo desde la Comarca del Campo de Daroca para asistir a la movilización, en la que "hubo una respuesta muy importante de todas las plataformas de España".

No obstante, "me quedé sorprendido de que fuésemos la única de la provincia de Zaragoza, no me creo que solo tengamos problemas de despoblación en la Comarca de Daroca en especial", ha observado, al comentar que sí asistieron muchos vecinos de Soria y Teruel con quienes "compartimos reivindicaciones y problemas".

García ha insistido en que "se echó en falta a gente de la provincia de Zaragoza, que parece que estemos un poco al margen de las soluciones que se plantean por tener esa cabeza que distorsiona todo --la capital-- y parece que estamos en tierra de nadie".

Frente al reto de la despoblación, los vecinos de la Comarca de Daroca están "muy sensibilizados y unidos" y dispuestos a salir a la calle, como ya lo hicieron el pasado 9 de marzo con otra manifestación en Daroca, "para defender nuestro futuro".

Por ello, ha confiado en que esta gran movilización en Madrid suponga un antes y un después. "Esto es un problema nacional, se debe de tomar como un problema de Estado porque se está vaciando peligrosamente la España interior".

PERSPECTIVA GLOBAL

"Ojalá los partidos políticos tomen buena nota de ello y ataquen el problema desde una perspectiva global y no solo por provincias", peleando para que haya inversión en el medio rural, teniendo en cuenta "la despoblación y no los límites territoriales".

"La manifestación debe remover conciencias porque a muchos nos une que queremos seguir viviendo en nuestros pueblos, pero cada vez la gente es más mayor, hay menos servicios y la gente joven se marcha", ha advertido García, para aseverar que el futuro pasa por lograr que la gente viva en sus pueblos, por ofrecer empleo y servicios. Ha realizado un llamamiento a todos los partidos para que "se esfuercen" y que las palabras "no se queden en promesas, sino en realidades".

El Ayuntamiento de Daroca y su comarca continuarán apoyando las acciones que convoquen las plataformas ciudadanas como Teruel Existe y "quizá volvamos a organizar algún evento reivindicativo aquí".