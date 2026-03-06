El alcalde de Fiscal (Huesca) traslada la preocupación del municipio por los dos focos de DNC bovina

Archivo - Una vaca lechera, de la raza bovina frisona, en las instalaciones de la granja. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

FISCAL (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde del municipio oscense de Fiscal, Manuel Larrosa, ha trasladado la preocupación que la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) bovina ha generado en el municipio oscense, que ha registrado los dos primeros focos de esta enfermedad en Aragón, lo que ha llevado a sacrificar todas las vacas de las dos explotaciones afectadas.

A las 133 vacas sacrificadas a causa del primer foco, se han sumado las 148 de la segunda explotación, a pocos metros de la anterior, también sacrificadas.

Larrosa ha indicado que "todo el mundo está muy afectado, tanto ganaderos, como la gente que tiene negocios de turismo" ya que son 400 habitantes, "todo está relacionado y el territorio sin vacas turísticamente sería un desastre".

El alcalde ha reconocido que la noticia ha sido para el municipio "un jarro de agua fría", porque "era aquí, no se sabía el origen, ni de qué forma, ni cómo ha podido llegar, afectando al sector de la ganadería extensiva, que es el principal sector del municipio". Es "muy fuerte" la situación "cuando ves que corre peligro tu forma de vida y el sustento de tu familia", ha añadido.

Ha informado de que este jueves se ha terminado de sacrificar los animales de las dos explotaciones y "se está desinfectando todo y se empezarán a tomar medidas de biosanidad". En este punto, ha mostrado su confianza en las vacunas, que "están ya haciendo su trabajo, porque han pasado más de 20 días desde que los animales están vacunados y ya empieza a haber inmunidad y por las pruebas que se han hecho, prácticamente el foco se quedará aquí".

Larrosa ha asegurado que "el cien por cien de la cabaña está vacunada y hay que confiar en la vacuna". Además, hace frío y "no hay moscas, ni mosquitos, que pueden ser un transmisor de la enfermedad y eso está a nuestro favor".