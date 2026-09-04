La alcaldesa anuncia que los Bomberos y Protección Civil serán los pregoneros de las fiestas del Pilar de Zaragoza 2026

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anuncia que el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil serán los pregoneros de las fiestas del Pilar 2026 - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil serán los pregoneros de las fiestas del Pilar 2026.

Natalia Chueca ha realizado este anuncio en su perfil de Instagram durante una visita a las instalaciones de varios parques de bomberos acompañada por la concejal delegada, Ruth Bravo.

"!Los Bomberos de Zaragoza y Protección Civil serán los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026!", ha colgado en su cuenta de la red social.

Chueca ha argumentado que con esta decisión, la ciudad reconocerá la labor desarrollada durante un verano, especialmente complicado, por los incendios forestales, en el que sus efectivos han participado en diferentes intervenciones tanto en Zaragoza y Aragón como en otros puntos de España.