La alcaldesa de Zaragoza asiste al estreno del nuevo paso de la Crucifixión en su procesión titular

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presente en el estreno del nuevo paso de la Crucifxión en su procesión titular,en la iglesia de San Antonio - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha estado presente en el estreno del nuevo paso de la Crucifixión en su procesión titular, que ha hecho su salida de la iglesia de San Antonio, en el paseo de Cuéllar.

De esta manera, la regidora ha querido celebrar con los hermanos Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís el aumento de su patrimonio con motivo del 75 aniversario de la primera salida procesional.

Este paso ha sustituido a otro con el que procesionaba esta cofradía, el de La Lanzada, perteneciente a la Hermandad de la Sangre de Cristo.

El nuevo paso de misterio, que irá ampliando con más imágenes, no es habitual, pues solo hay, con este, trece representaciones de este tipo en toda España. Se trata de un crucificado que está casi tumbado, pues representa el mismo momento de la crucifixión.

Una procesión que forma del Jueves Santo, uno de los días más intensos en la Semana Santa de Zaragoza con 16 procesiones en total, que recorrerán las calles de la ciudad.