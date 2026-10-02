La alcaldesa de Zaragoza cree que la acampada es una "bomba de humo de Sánchez para no hablar de la invasión de Ceuta"

Acampada organizada por el Sindicato de Inquilinas por la vivienda. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que la acampada por la vivienda es un movimiento "provocado claramente por el propio Gobierno de España que ha animado a la manifestación y al desorden" y lo ha calificado de "bomba de humo" del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para "no hablar de la invasión de Ceuta".

Chueca ha explicado que la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol de Madrid desde el pasado sábado, 267 de septiembre, y que desde la noche del pasado jueves también se ha extendido a la plaza de España de Zaragoza, supone un "problema de orden público".

Ha señalado que "no es una cuestión local que esté pasando en Zaragoza" al referirse al "caos" en el que está inmersa España y la "alteración del orden público, que está habiendo en distintas ciudades de España".

"Ayer --ha comentado-- veíamos imágenes que nos recordaban al 1 de octubre en Barcelona y esto es un movimiento provocado claramente por el propio Gobierno de España, que ha animado a la manifestación y al desorden".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha emplazado a ver el resultado de la votación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos sobre vivienda que se tienen que convalidar porque "todo se está preparando en función de esas votaciones".

Ha reiterado que "se ha querido sacar como una bomba de humo para que no se vea lo que está pasando en Ceuta, cuando la realidad es que hace dos meses que Ceuta está invadida y que ni se ha desalojado, ni se ha expulsado a las personas que invadieron hace dos meses a pesar de que Marruecos dijo que no tenía ningún problema en que volviesen todos, pero el gobierno de España está en dejación de funciones".

A su parecer, se trata de "situación nacional, con un problema nacional que ha generado única y exclusivamente Pedro Sánchez, para que no se hable mientras tanto de la corrupción, de todos los casos que le han acechado y para que no se hable de esa incapacidad que está demostrando para gobernar el país".

Seguidamente, se ha preguntado "qué más hace falta para que convoque elecciones generales porque el país así no puede seguir".

Respecto a que esta situación se prolongue hasta las fiestas del Pilar, que se celebran del 10 al 18 de octubre, Chueca ha comentado que "quedan muchos días y van a pasar muchas cosas antes de las fiestas del Pilar".

No obstante, ha reconocido que le "preocupa" como "a todo el mundo" para abundar en que "es un problema mucho mayor de las cuatro tiendas o equis tiendas que hay ahora mismo puestas desde ayer por la noche".

Para la alcaldesa es un "problema de nación, es un problema de país y es un problema de que tenemos un presidente del Gobierno de España que gobierna contra España, bueno no gobierna actúa contra España", ha diferenciado y que con el "desahucio 250.000 desde que es presidente del gobierno han querido montar una bomba de humo para que no se hable de lo que me preocupa de Ceuta, la invasión de España y permitida por el gobierno de España".

TODAS LAS MEDIDAS

Sobre la posible petición a la justicia para el desalojo de la plaza de España, como se ha solicitado en Madrid ha dicho que "por supuesto" que tomará todas las medidas que tenga que tomar, pero "paso a paso".

En este sentido, ha comentado que en la Puerta del Sol, en Madrid, llevan muchos más días "sufriendo este ataque al orden público" y ha incidido en que "por supuesto" que tomará todas las medidas "siempre para defender a los zaragozanos y defender, en este caso, mi ciudad".

También ha informado de que ha hablado "varias veces" con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. "Obviamente, cuando vi lo que sucedía en Madrid, ya le solicité y le escribí al delegado del gobierno para que tomase medidas de forma preventiva actuando para que en Zaragoza no se repitiese y para que, llegado el caso, si tuviese que tomar medidas para desalojarlo pues que lo tenga que desalojar".

Tras observar que la Puerta del Sol llevan muchos días acampados los manifestantes y que no han actuado todavía, ha dicho tener la "sensación de que el delegado del gobierno en Aragón tampoco actuará porque sean todas las mismas instrucciones y esas instrucciones vienen desde el Gobierno de España", ha zanjado.

ORDENANZA CÍVICA

Sobre la aplicación de la ordenanza cívica y su aplicación por parte de la Policía Local, Chueca ha explicado que "cuando esté en vigor, obviamente la Policía Local actuará como tiene que actuar y cómo actúa con todas las ordenanzas cívicas".

"Ya está. No hay más que añadir", ha incidido para aclarar que la Policía Local "no necesita una instrucción por parte del Gobierno de la ciudad, ni de la alcaldesa. Actúa de oficio cuando hay una ordenanza que esté en vigor".