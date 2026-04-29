La alcaldesa de Zaragoza inaugura la reforma integral de la calle Matadero tras invertir 1,8 millones

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, habla con vecinos y la concejal Pilar Cortés, en la inauguración de la reforma integral de la calle Matadero, en el distrito de San José, tras invertir 1,8 millones de euros - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La puesta en servicio de la renovada calle Matadero, en el distrito de San José, desde este miércoles, 29 de abril, tras una inversión de 1,8 millones de euros marca un "hito" en la transformación urbanística del barrio, "dando respuesta a una reforma largamente demandada por los vecinos, dotando de un espacio público moderno, accesible y sostenible", ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha querido visitar el entorno y conversar con vecinos y comerciantes.

A partir de primera hora de este miércoles, y coincidiendo con la puesta en servicio y restitución de todo el tráfico, tanto en la propia calle Matadero como en las vías aledañas y en la avenida de San José, los operarios municipales comenzarán con la retirada progresiva de todos los materiales y vallados de las obras.

"Este último paso certifica el término de unos trabajos de gran envergadura que devuelven la normalidad al distrito, mejorando drásticamente la calidad de vida de sus residentes", ha avanzado la edil.

La reforma integral de la calle Matadero "no se ha limitado a un simple lavado de cara, sino que ha supuesto una reconfiguración total de la escena urbana de este espacio fundamental para San José", ha elogiado la alcaldesa.

El diseño ejecutado responde a los criterios de una "ciudad europea del siglo XXI, poniendo al peatón en el centro de la planificación urbana y pacificando el tráfico rodado", ha recordado Natalia Chueca.

LA MEJORA

Entre las principales actuaciones que han transformado la fisonomía de la calle, destaca la ampliación del espacio peatonal, dado que se han ensanchado significativamente las aceras, eliminando barreras arquitectónicas y garantizando una accesibilidad universal real para todos los viandantes, personas con movilidad reducida y carritos de bebé. Además, se ha pacificado el tráfico, garantizando una mayor seguridad vial y disminuyendo la contaminación acústica.

Asimismo, en las confluencias y espacios ganados al asfalto, se han creado renovadas zonas ajardinadas que aportan amabilidad al entorno, mejoran la calidad del aire y ofrecen zonas de respiro vecinal.

Se ha instalado un sistema de iluminación con tecnología LED de alta eficiencia energética que mejora la visibilidad y la seguridad nocturna, además de nuevo mobiliario urbano diseñado para fomentar la convivencia.

El gran impacto de esta reforma va más allá de lo visible, ha querido subrayar Chueca para explicar que el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprovechado esta intervención para solucionar "deficiencias históricas" en el subsuelo de la calle Matadero.

Gran parte del esfuerzo y de los plazos de ejecución se han destinado a la renovación total de las tuberías de abastecimiento de agua y de la red de saneamiento, que presentaban un alto grado de obsolescencia.

"Esta modernización subterránea garantiza un servicio de mayor calidad, evitando roturas futuras, minimizando la pérdida de agua y preparando la infraestructura para las demandas habitacionales y comerciales del distrito en las próximas décadas", ha reafirmado Chueca.

31 MILLONES EN OBRAS

La ejecución de este proyecto ha supuesto un importante esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, enmarcado en el plan de regeneración de las calles y avenidas de los barrios de la ciudad. El precio de adjudicación de los trabajos ha ascendido a 1.816.752,59 euros, una inversión directa que se traduce en dinamismo económico, mejora del comercio de proximidad y revalorización de las viviendas del entorno.

"Mi gobierno reafirma con la entrega de esta obra su compromiso ineludible de saldar las deudas históricas con los distritos tradicionales, apostando por inversiones millonarias que equilibran la calidad de los servicios en todos los códigos postales de Zaragoza", ha elogiado la alcaldesa.

El "riguroso" seguimiento de esta actuación ha sido una prioridad para el equipo de gobierno, ha apuntado Chueca, quien ha comentado que hace unas semanas visitó la calle Matadero para supervisar sobre el terreno la ejecución de los últimos trabajos de fresado y asfaltado, que han marcado la recta final de la obra.

Durante su recorrido de entonces pudo comprobar 'in situ' el avance de las labores, dialogar con los operarios y recoger las impresiones de los vecinos y comerciantes de San José, quienes han sido testigos directos de la metamorfosis de su entorno.

Chueca destacó entonces el esfuerzo realizado para cumplir con los plazos previstos y subrayó que esta nueva calle Matadero es "el reflejo del modelo de ciudad que estamos construyendo: calles más amables, más verdes, más accesibles y, en definitiva, pensadas para que los zaragozanos las disfruten".

Ha querido aportar el dato de que en la actualidad hay unos 31 millones de euros de inversión en obras en distintos distritos de la ciudad. "Por eso es tan importante seguir avanzando y seguir escuchando a los vecinos para que, por fin, esas demandas que llevaban siendo reivindicación histórica y que nunca veía el momento de que viesen la realidad, pues ahora se están cumpliendo con mi gobierno", ha concluido.