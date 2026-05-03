La Guardia Revolucionaria asegura que Trump está arrinconado entre "un mal acuerdo" y una invasión "imposible"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Li Yuanqing

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este domingo que tiene todas las de ganar en las delicadas negociaciones con Estados Unidos porque el presidente norteamericano, Donald Trump, apenas tiene ya margen de maniobra para negociar dado el impacto económico mundial que está generando el bloqueo iraní sobre el estrecho de Ormuz y el cierre estadounidense sobre la zona como medida de represalia.

En un escueto comunicado publicado en redes sociales, la división de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria avisa que "el margen de maniobra" del que dispone Estados Unidos para "tomar decisiones al respecto" acaba de "reducirse" dada la situación en el estrecho.

La Guardia Revolucionaria recuerda que Trump tiene en sus manos un ultimátum iraní de plazo no especificado para levantar su bloqueo y que aliados de Teherán como Rusia o China, e incluso Europa, elevan cada día más sus voces para intentar poner punto y final definitivo a la crisis.

Para la Guardia "solo hay una forma de interpretar" estos eventos: que Trump está atrapado entre "una operación militar imposible" que supondría una catastrófica invasión por tierra del país o un "mal acuerdo con la República Islámica" en detrimento de los objetivos de Estados Unidos.

En cualquier caso, "el margen de maniobra de Estados Unidos para tomar decisiones se ha reducido", asegura la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

TRUMP EXAMINA LA ÚLTIMA PROPUESTA IRANÍ

Esta madrugada, Donald Trump ha confirmado que en breve comenzará a estudiar una nueva propuesta iraní que, según fuentes del portal Axios, contempla una negociación de dos fases en 30 días que prioriza la reapertura de Ormuz y deja para la última etapa una posible discusión sobre el futuro del programa nuclear iraní.

Trump, no obstante, ha declarado su escepticismo previo al estudio de la propuesta. "No me puedo imaginar que sea aceptable", ha manifestado Trump antes de lanzar una nueva amenaza contra Irán, un país que "todavía no ha pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años".

Si bien Estados Unidos había planteado un alto el fuego de dos meses, la respuesta de Teherán pretende resolver el contencioso en un mes con puntos clave como garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según extractos adicionales publicados por la agencia semioficial de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.