La alcaldesa de Zaragoza participa en la Lectura Pública de la obra de Javier Sierra para conmemorar el Día del Libro

La alcaldesa, Natalia Chueca, con el escritor turolense, Javier Sierra, con motivo de la Lectura Pública por el Día del Libro - DANI MARCOS

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha participado en la Lectura Pública de la obra del escritor turolense, Javier Sierra, para conmemorar el Día del Libro, que se celebra el 23 de abril.

Natalia Chueca, junto con otros 70 lectores, ha participado en este acto popular en el que desde las 11.00 horas se han repasado las obras de novela y los ensayos del escritor a través de las voces de diferentes representantes políticos y sociales de la ciudad.

Este año, los textos protagonistas pertenecen a las 14 obras del escritor turolense Javier Sierra, cuya trayectoria lo sitúa como uno de los representantes contemporáneos de mayor importancia de España.

En el caso de la alcaldesa de Zaragoza, ha escogido un fragmento de "El plan maestro", una mezcla entre ciencia ficción y realidad en la que se recoge una reflexión sobre el arte a la vez que juega con misterios y códigos secretos.

Este acto del Ayuntamiento de Zaragoza es una cita que convierte la palabra escrita en voz compartida, que saca la literatura de las páginas para ponerla en común, y que recuerda que leer es, también, un acto colectivo, de encuentro y de ciudadanía.

A lo largo de toda la mañana esos más de 70 fragmentos han rememorado novelas tan reconocidas de Sierra como "El fuego invisible", "El Plan Maestro", o "El ángel del Prado". Pondrán voz a los pasajes de las 14 obras que ha creado Sierra los miembros de la Corporación Municipal.

Como es tradición, también lo han hecho personas de entidades culturales relacionadas con el mundo del libro como el presidente de la Asociación de Librerías, Oscar Martín, la presidenta de la Asociación Aragonesa de Escritores, Pilar Aguarón, o el presidente de la Asociación de Editores, Rafael Yuste, entre otros.

Los asistentes al Salón de Recepciones han disfrutado de periodistas y escritores como Antón Castro, con quien Javier Sierra celebrará a las 19.00 este viernes, un encuentro abierto al público en el Museo del Foro Romano.

En el listado de participantes en este homenaje literario aparecerán también, nombres como Aixa Álvarez, coordinadora de la Fundación Goya Aragón, la alcaldesa del Pleno Infantil, Carla Jimeno, el escritor José Luis Corral, alumnos de la Universidad Popular, personal de las Bibliotecas Municipales de la ciudad, libreros y personas de centros de mayores, además de familia y amigos del autor.

EL AUTOR

Javier Sierra Albert (Teruel, 1971) es periodista y uno de los escritores españoles más conocidos y vendidos en todo el mundo. Ha publicado 14 títulos a lo largo de 30 años de carrera literaria, y sus obras se han publicado en 45 países, sumando 347 ediciones.

Ha sido merecedor del Premio Planeta en 2017, por su novela El fuego invisible. Cuenta con tres Latino Book Awards, otorgados a la Mejor Novela Histórica del año 2007 publicada en inglés en Estados Unidos, por La dama azul y a la Mejor Novela de Aventuras de 2011 en inglés y español, por El ángel perdido.

Escritor precoz, su formación está ligada al periodismo -fue cofundador de la revista mensual Año Cero en 1990, y también director de la revista Más Allá de la Ciencia durante siete años, además de presentador y director de espacios en radio y televisión en España-.

Publica su primera novela con 24 años, y ha llegado a ser el único autor español actual que ha logrado situar sus novelas entre los libros más vendidos en Estados Unidos. Su figura es reconocida y está muy presente en su Teruel natal, como lo demuestra tener un parque en su honor en esa ciudad; además, desde 2019 da nombre, también, a la Biblioteca Pública del Estado de Teruel.