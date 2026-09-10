La alcaldesa de Zaragoza propone una declaración institucional de rechazo al tercer grado al etarra Henri Parot

1115987.1.260.149.20260910155555 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha planteado a todos los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de la ciudad apoyar una declaración institucional de rechazo a la reducción de penas al etarra Henri Parot después de que el Gobierno vasco le haya concedido el tercer grado.

"Me parece especialmente grave, la noticia que conocimos ayer, con la reducción penitenciaria a Henri Parot, que me parece que es una malísima noticia para la democracia española y para los españoles".

Entre los crímenes de Parot está el atentado con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas. Además, acumuló condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos.

Tras esta exposición, Chueca ha trasladado su interés en que haya una declaración institucional por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de rechazo esa reducción de las penas y, por otro lado, "rechazando los pactos con aquellos partidos políticos que no han condenado los atentados terroristas que tantas vidas y tanto dolor han causado en nuestro país".

Esta iniciativa se tramitará, como se hace habitualmente, a través de los portavoces y a partir de ahí "seguiremos trabajando", ha apostillado.