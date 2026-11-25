Candidatas del PP en un foro con motivo del 25 de noviembre - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias alcaldesas y candidatas del PP en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre han pedido a las mujeres que "no se vuelvan a dejar engañar, que el Partido Socialista las utiliza, que va de feminista, pero luego la realidad es que cuando tiene que actuar, bien sea por negligencia, por falta de capacidad, por mala intención o porque tiene mucho que callar, las deja desprotegidas".

"Es justo el modelo opuesto a lo que hace el Partido Popular y lo estamos demostrando allá donde gobernamos, en el Ayuntamiento de Zaragoza", ha subrayado la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca en referencia a la creación de la Unidad Égida de la Policía Local para adherirse al sistema VioGén desde que se creara en 2007 o el aumento del 50 por ciento, del presupuesto municipal para tener más recursos las mujeres maltratadas.

A cinco días de la votación, la alcaldesa Chueca ha reiterado el mensaje a las mujeres que vayan a depositar su papeleta este de que "no se vuelvan a dejar engañar por el Partido Socialista" al argumentar que los hechos "han confirmado" que el PSOE ha sido el "peor" partido para las mujeres, "el que ha utilizado a las mujeres con pancartas, con mensajes, con propaganda, pero la realidad es que cuando ha tenido la oportunidad de gobernar un país como lleva haciendo los últimos ocho años, nunca se habían desprotegido tanto a las mujeres y se las había tratado tan mal".

Chueca ha justificado esta afirmación al referirse a la denominada Ley del sí es solo sí, que "no ha protegido a las mujeres, sino a los agresores sexuales y a los violadores, a los que les baja las condenas o los escarcela y en lugar de tenerlos en la cárcel están en la calle, con el miedo que tienen y sufren esas mujeres que han sido maltratadas o violadas".

Otro ejemplo que ha citado son las pulseras antimaltratadores, que "fallan" y "lo ocultan poniendo en riesgo la vida y la seguridad de esas mujeres".

INVESTIGACIÓN EUROPEA

Es algo "muy grave", ha calificado Chueca al reconocer que son dispositivos que pueden fallar, pero "lo más grave es que no lo denunciaran, que no lo comunicasen a las mujeres para que estuviesen alertas, sino que lo ocultaron y eso se ha sabido después".

Tras preguntarse por qué lo ocultaron ha estimado que se debe a que "no estaban haciendo las cosas bien y no estaban gestionando bien los fondos" dado que la Fiscalía europea está investigando las denominadas pulsaras antimaltrato porque había fondos europeos para proteger a las mujeres, pero se han "adjudicado con contratos desviados y por eso hay una investigación abierta, porque el dinero no ha llegado donde tenían que llegar", ha sintetizado.

También ha considerado "muy grave" el "cinismo" del PSOE cuando dice: "Soy feminista porque soy socialista", pero luego esas personas que lo proclaman como el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y "gente de confianza de Pedro Sánchez están mercadeando con las mujeres".

"Todos hemos escuchado esos audios, esos audios que nos dejaron la sangre helada, en donde escuchábamos cómo mercadeaban, cómo elegían a una que se enrollaba mejor que la otra. Me parece deleznable, y totalmente un cinismo que las mujeres no lo pueden olvidar", ha opinado Chueca.

La alcaldesa de Zaragoza ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un encuentro en el que también han tomado la palabra al alcaldesa de Teruel y candidata a la reelección al Senado, Emma Buj; y la candidata del PP por Huesca al Congreso, Ana Alós, y donde se ha podido escuchar el testimonio de una madre cuya hija fue violada y su agresor sexual ha sido uno de los beneficiados por la Ley del solo sí es sí.

"EL PSOE: INHABILITADO"

Emma Buj ha relatado que como senadora ha tenido la oportunidad de defender la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la Cámara Alta por los fallos de las pulseras antimaltrato, además de que también ha sido reprobada por la Ley del solo sí y es sí, que "ha excarcelado a violadores, abusadores y también ha reducido sus penas".

"Esas pulseras fallaban y dejaban a las víctimas desprotegidas porque sus agresores se acercaban y ellas no lo sabían, pero también ocurría al revés, que el dispositivo daba señal de que el agresor estaba cerca y no era así", ha descrito. Buj ha comentado que de los golpes "se puede salir" porque la distancia física hace que no existan, "pero el pánico, el miedo y el terror permanece".

Cuando esos dispositivos fallan la víctima se sume en una incertidumbre, en una situación de pánico permanente, ha comentado para criticar que el Ministerio de Igualdad "lo sabía" porque lo había advertido la Policía Nacional, la Guardia Civil y el propio PP, pero desde el Gobierno de España "lo negaron hasta que fue ya un clamor y no lo pudieron ocultar más".

Buj ha reconocido que en ese momento pensó que era "simple negligencia, que ya es grave", pero ahora se sabe que ese sistema se investiga por presunta corrupción a iniciativa de la Fiscalía europea.

"Por tanto, jugar con la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género inhabilita al Partido Socialista, sin ninguna duda, a enarbolar ninguna pancarta", ha subrayado.

Además, esa situación "solo podría haberse dado en un contexto de alto machismo en el que se ha convertido el Partido Socialista", ha considerado Buj al explicar que Ábalos "no solo consumía prostitución en paradores, sino que además se paseaba en actos públicos, en viajes oficiales, según él, con sus sobrinas y todo el mundo lo veía y mundo callaba".

También ha citado al exdirector de Coordinación Institucional de La Moncloa y excargo del PSOE, Paco Salazar, que fue destituido en verano de 2025 por supuestos casos de acoso sexual y se trasladó a Buenos Aires, Argentina, donde trabaja como consultor político y electoral autónomo.

"El PSOE es hoy el partido más machista que ha sido nunca en el socialismo de la democracia y en ese contexto se permitió que estas pulseras que fallaban se ocultaran, se taparan y además sabemos que está investigadas por corrupción. Por tanto, hoy es el día --25 de noviembre-- para que el Partido Popular, que es el partido de la gestión, que nos ocupamos siempre de los problemas reales de las personas, alcemos la voz para poner en valor que una gestión eficaz salva vidas".

Buj ha añadido que el PP aboga por una gestión eficaz en la lucha contra la violencia de género para salvar vidas y que el presupuesto para luchar contra la violencia de género vaya, de verdad, a ese cometido.

NO TIENE LEGITIMIDAD

Ana Alós ha aseverado que el PSOE, el Gobierno de España y el presidente, Pedro Sánchez, "no tiene ninguna legitimidad para ponerse al frente de las pancartas en el Día de la Lucha Contra la Violencia de Género" porque han aumentado las agresiones sexuales a las mujeres estos ocho años un 70% y "no han hecho absolutamente nada".

Está claro, ha observado, que "se necesita menos propaganda, menos eslóganes, que es lo que ha hecho el PSOE y Pedro Sánchez, y más eficacia en la gestión de las medidas de protección a las víctimas".

Alós ha dicho que el PP "garantiza" que la gestión, sobre todo de las pulseras antimaltrato que protegen de verdad a las víctimas, "tienen que funcionar".

Ha avanzado que el PP fortalecerá los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los juzgados de violencia de género, y las unidades de violencia también de valoración forense integral como hace el Gobierno de Aragón. "Todas aquellas medidas que nos sirvan para prevenir y para proteger a las mujeres que sufren violencia de género", ha resumido.