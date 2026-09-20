Alcañiz incorpora a su oferta de instalaciones deportivas una nueva piscina climatizada

La piscina es accesible a personas con movilidad reducida mediante rampa, silla abatible en las duchas y un elevador para facilitar el acceso al vaso a las personas que así lo necesiten. - AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ (TERUEL), 20 (EUROPA PRESS)

La nueva piscina climatizada de 25 metros se ha incorporado a la oferta de instalaciones deportivas de la ciudad de Alcañiz, sumándose a la piscina de 16 metros existente. El Ayuntamiento de Alcañiz y su Área de Deportes apuesta por ampliar los equipamientos disponibles para fomentar la práctica deportiva de todos los vecinos.

Se trata de una piscina de 25 metros con seis calles delimitadas por corcheras, con una profundidad de 2 a 2,20 metros que alberga 656 metros cúbicos de agua. Esta piscina contará con servicio de socorrista cumpliendo con la normativa vigente.

La instalación cuenta con seis duchas y comparte los vestuarios con la piscina de 16 metros. Es totalmente accesible a personas con movilidad reducida mediante rampa, silla abatible en las duchas y un elevador para facilitar el acceso al vaso a las personas que así lo necesiten.

La piscina está rodeada de un amplio ventanal que ha sido cubierto con paneles traslúcidos que permiten la entrada de luz natural sin restar privacidad a los usuarios.

La nueva piscina dispone de equipamiento homologado para albergar competiciones deportivas: podiums de salida, señaléctica, sistema de cronometraje electrónico y paneles de viraje en cada calle para tomar impulso. Las gradas superiores cuentan con espacio para más de cien espectadores para presenciar competiciones y exhibiciones.

Los dos clubes deportivos con sede en Alcañiz: el Club de Natación Bajo Aragón, con su sección de salvamento y la sección de Triatlón del Club Tragamillas dispondrán de calles reservadas para desarrollar sus entrenamientos.

Además, dos de las clases de natación que se imparten desde el Servicio Municipal de Deportes (Acondicionamiento y Perfeccionamiento acuático) se trasladarán a esta nueva piscina.

La profundidad de esta nueva piscina desaconseja su uso para las clases de natación iniciales, que continuarán impartiéndose en la piscina de 16 metros, con una profundidad más adecuada.

HORARIO

La piscina climatizada de 25 metros tendrá un horario de 15.00 a 21.000 horas de lunes a viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas durante el mes de septiembre. En octubre se ampliará el horario hasta las 22.00 horas de lunes a viernes y el sábado de 9.00 a 14.00 horas. La reserva de calles se realizará mediante la aplicación https://deportes.alcaniz.es/

El domingo 27 de septiembre se realizará la inauguración oficial.