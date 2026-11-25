Daniel Alda, candidato de Vox al Congreso por Teruel. - VOX

TERUEL 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda, ha participado este miércoles en una reunión telemática con la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), en la cual también han participado la eurodiputada de VOX, Mireia Borrás, así como las organizaciones empresariales turolenses.

Daniel Alda ha trasladado el "compromiso" con el incremento de las ayudas al funcionamiento, teniendo en cuenta que "Europa permite su aplicación al 20 por ciento". Ha recordado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado favorable al incremento de las ayudas al funcionamiento en un canutazo en la Plaza del Torico el 5 de febrero de este año, una posición que también ha mantenido el vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente de Vox Teruel, Alejandro Nolasco. Igualmente, Alda ha defendido una fiscalidad diferenciada para zonas despobladas.

Durante la videollamada, Borrás se ha interesado por el trabajo que está desarrollando la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa SSPA y el futuro de esta medida de apoyo a las empresas en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que se está negociando actualmente en la Unión Europea. Su coordinador, Mario Vega, ha mostrado su preocupación por lo que consideran un "un riesgo real" de que estas ayudas desaparezcan dado que la primera propuesta de este marco normativo eliminaba el criterio demográfico como factor específico de reparto de los fondos de cohesión.

Durante el encuentro, Vega ha aconsejado hacer un seguimiento de la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, y también ha advertido de la importancia de tener influencia en la próxima revisión de las Normas Europeas sobre Ayudas Estatales de Finalidad Regional, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2027.

Desde Vox, han comprometido el apoyo para trabajar por la continuidad de este régimen especial de ayudas en el nuevo marco normativo Europeo y, en el caso de lograr su mantenimiento para el próximo periodo presupuestario, a aplicar las bonificaciones fiscales que se establezcan en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria si entran a formar parte del próximo Gobierno de España.