Alegría, Sancho, Villalba y Guía en elmitin del PSOE en Alcañiz. - PSOE

La secretaria general del PSOE Aragón participa en un mitin en Alcañiz junto a Herminio Sancho, María José Villalba y Rafael Guía

ALCAÑIZ (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha alertado este jueves en Alcañiz del "riesgo de involución" que supondría la llegada de PP y Vox al Gobierno de España y ha advertido de las consecuencias que tendría para las pensiones, los salarios, la sanidad y la educación públicas. Asimismo, ha expresado su deseo de que la participación electoral alcance al menos el 75 % el próximo 29 de noviembre.

Alegría ha participado en un mitin en la capital bajoaragonesa junto a los candidatos número uno al Congreso y al Senado por Teruel, Herminio Sancho y María José Villalba, respectivamente, y el secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía.

En la recta final de la campaña electoral, Alegría ha destacado la "importantísima movilización" que está percibiendo en los distintos actos celebrados por todo Aragón y ha señalado que los ciudadanos son conscientes de la importancia de estas elecciones y del "real riesgo de involución al que nos enfrentamos el próximo 29 de noviembre con el Partido Popular y con Vox".

La dirigente socialista ha asegurado que el propio lema de campaña de la derecha, "Por fin", resume las políticas que, a su juicio, aplicarían ambas formaciones si llegaran al Gobierno.

"Ellos por fin derogarían la ley de paridad. Ellos por fin privatizarían nuestras pensiones. Ellos por fin recortarían el salario mínimo interprofesional", ha manifestado.

Alegría ha puesto como ejemplo las políticas que PP y Vox están desarrollando en las comunidades autónomas en las que gobiernan, como Aragón, donde ha denunciado la utilización de recursos públicos para privatizar la sanidad y la educación públicas.

La secretaria general de los socialistas aragoneses ha contrapuesto al "Por fin" la "fuerza de la gente" y ha confiado en que una elevada participación permita alcanzar "esos 176 escaños de progreso para seguir avanzando mucho más rápido y más lejos de lo que ha sido esta última legislatura".

Por su parte, el candidato número uno al Congreso por Teruel, Herminio Sancho, ha reivindicado las políticas desarrolladas por el Gobierno de España durante los últimos años en apoyo a los trabajadores, los pensionistas, los agricultores y los ganaderos, así como a las personas más vulnerables.

Sancho ha destacado las subidas del salario mínimo interprofesional y de las pensiones, así como las ayudas directas al sector agrario y ganadero, y ha denunciado la oposición de PP y Vox a estas medidas.

Asimismo, ha advertido de las consecuencias del negacionismo climático para el conjunto de la sociedad y, especialmente, para el sector primario.

"Quien niega la emergencia climática no puede resolver el gran problema al que nos tenemos que enfrentar", ha señalado, estableciendo un paralelismo con quienes niegan la violencia de género.

PREOCUPACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La candidata número uno al Senado por Teruel, María José Villalba, ha incidido en la importancia de las elecciones a la Cámara Alta y ha denunciado el bloqueo y la utilización política que, a su juicio, PP y Vox han hecho de esta institución durante la última legislatura.

Villalba también ha mostrado su preocupación por el futuro de los derechos conquistados por las mujeres. "Nos jugamos mucho en este 29 de noviembre porque están puestos encima de la mesa derechos que hoy disfrutamos y que las fuerzas de derecha y de extrema derecha nos están diciendo ya que tienen intención de derogar", ha advertido.

Por último, el secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha reivindicado desde Alcañiz, la ciudad de la Concordia, el respeto y la convivencia democrática frente al tono que, según ha denunciado, han empleado PP y Vox durante la campaña electoral.

"Nosotros estamos en la ciudad de la Concordia y queremos que la gente actúe en concordia", ha afirmado Guía, quien ha defendido una política propositiva "frente a los insultos, los bulos y el lenguaje bélico".