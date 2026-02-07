Alegría confía en la participación y lamenta la "competición de difamaciones" de PP y Vox

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, acude en la jornada de reflexión a comprar un libro, en la Librería Cálamo, en Zaragoza. - MARCOS CEBRIÁN / EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, dedica este sábado de reflexión a descansar y estar con su familia de cara a la cita con las urnas para la que espera u "importante porcentaje de participación" tras una campaña en la que ha lamentado la "competición" de "difamaciones" de PP y Vox en un intento por "destruir" a una adversaria política.

Alegría, que reparte esta jornada de descanso entre Zaragoza y su pueblo, La Zaida, se ha acercado a la librería Cálamo para hacerse con la última novela de Luis Landero, 'Coloquio de invierno', y después tenía previsto irse a desayunar con su hijo tras semanas de mucho ajetreo recorriendo la geografía aragonesa.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Alegría ha compartido junto a una fotografía en el interior de la céntrica librería zaragozana: "Después de días de mucha actividad, de kilómetros recorriendo Aragón, hoy toca calma. Quiero aprovechar esta #jornadadereflexión para estar con la familia, descansar, pasear y recuperar tiempo de lectura". Un texto que culmina con la frase: "mañana más, #PorAragón".

Después ha detallado a los medios de comunicación a qué piensa dedicar el resto del día: "En cuanto terminemos nos marcharemos para La Zaida y ahí, ya sí, comeremos con toda la familia, estaremos toda la tarde y ya seguramente de cara a la noche me venga aquí para estar mañana en Zaragoza durante el día de las votaciones".

La candidata socialista se ha mostrado "muy satisfecha y muy contenta" con la campaña desarrollada por su formación, en la que ha destacado haber tenido la oportunidad de recorrer de nuevo Aragón "de norte a sur y de poder hablar con tantas personas". Y ha destacado el hecho de que de camino a la librería varias personas la han parado para hacerse fotos.

"Creo que o al menos así lo he intentado, trasladarle a los aragoneses cuál es el proyecto que vengo defendiendo, desde el respeto, desde las convicciones que planteo y que defiendo", ha explicado.

Una vez concluida la campaña electoral, Alegría ha agradecido la jornada para descansar, "creo que todo el mundo lo necesitamos un poquito" y ha confiado en que este domingo "los aragoneses salgan y, además, participen" para lograr un "importante" porcentaje de participación.

Preguntada sobre lo dicho en los últimos actos de campaña de PP y Vox, Alegría ha asegurado haber estado volcada en el cierre de su propia campaña, en un acto "emotivo y alegre" que, reconoce "disfrutamos mucho" y que no tuvo tiempo en ver las "subida de tono" del PP y Vox, a su juicio "una constante" durante la campaña.

"Creo que también han competido muchas veces entre sí para ver quién subía más grados de intensidad con ese objetivo de atacar a un adversario político", ha valorado sobre las campañas de ambas formaciones sobre las que considera que "muchas veces no hemos oído hablar de Aragón, sino de otras cuestiones".

