Alegría, contra la concertación: "El mensaje de Azcón es asfixiar los servicios públicos y privatizar la educación"

La portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, en la reunión mantenida este jueves en la sede del PSOE con representantes de FAPAR, UGT y CC.OO ante el anuncio del gobierno en funciones de concertar el Bachillerato. - JOSÉ D. VALERO CABREJAS

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha acusado al Gobierno aragonés en funciones del PP de tener como prioridad "asfixiar y liquidar los servicios públicos", con medidas como la anunciada concertación del Bachillerato, una orden de la que ha criticado por "reprobables", tanto las formas como su contenido, y frente a la que el PSOE se suma a la batalla legal que van a plantear sindicatos, asociaciones y otras formaciones políticas de izquierdas mediante un recurso judicial que incluirá medidas cautelares.

"La privatización del Bachillerato es el mensaje que lanza Azcón, que tiene como prioridad asfixiar lo público y destinar dinero público para privatizar la educación, mientras que por otra parte sigue habiendo muchas necesidades en la educación pública", ha considerado la líder de los socialistas en Aragón.

Por ello, junto al diputado socialista Jorge Pastor, ha mantenido este jueves una reunión con la presidenta de FAPAR, Nieves Burón; la secretaria del sector de enseñanza UGT Aragón, Medea Gracia (UGT) y la secretaria general de CCOO Enseñanza en Aragón, Esmeralda Gómez con el objetivo de recoger sus reivindicaciones.

Alegría tiene "serias dudas" de que una medida "de ese calado tan profundo, como es cambiar el modelo educativo, con connotaciones y requisitos económicos para muchos años" pueda ser adoptada por un gobierno en funciones.

Así, ha aludido a la opinión de diferentes expertas en Derecho Constitucional que respaldan esa postura contraria a la orden del Ejecutivo de Azcón, al que ha reprochado el haber anunciado la medida "por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía": "Cuando tú tomas una decisión que no es menor, que hablamos de cambiar el modelo educativo, lo que tampoco puedes hacer es esconderte. Lo mínimo que puedes hacer es dar la cara y explicar los porqués y hacerlo además donde debes". En ese sentido ha recordado que este miércoles su grupo parlamentario solicitó la comparecencia del presidente en funciones en un pleno extraordinario.

La también secretaria general del PSOE Aragón ha lamentado que entre las prioridades de Azcón "no esté, por ejemplo, abrir un nuevo colegio en Parque Venecia en Zaragoza o poner en marcha un instituto público en Monzón, o preocuparse también por aquellos escolares que no tienen línea caliente en las cocinas de sus colegios o no atender la idiosincrasia de Aragón, con una presencia muy importante de la escuela rural, de colegios que se construyeron en los años 50 y 60 y que necesitan ser arreglados, remodelados y actualizados", ha apuntado.

Alegría basa su rechazo a la concertación porque supone "privatizar la educación" en una etapa, que ha recordado, "no es obligatoria" y en una situación, en la que no ve "necesidades educativas" por cuanto hay unas 2.000 plazas públicas sin cubrir en Aragón.

El anuncio, dado a conocer en plenos contactos con Vox para lograr un pacto de gobierno, puede explicarse en el marco de esas negociaciones entre dos partidos que, en todo caso "representan el mismo modelo, las mismas políticas, las mismas prioridades y los mismos objetivos porque en esa defensa del modelo privatizador se entienden a la perfección PP y Vox".

Al respecto, la líder del PSOE en Aragón ha vaticinado nuevas decisiones en esa línea: "Mucho me temo que estos planteamientos ideológicos de cambio de modelo educativo en Aragón, lo vamos a seguir viendo a lo largo de la legislatura, si finalmente consiguen ponerla en marcha".

FAPAR CREE QUE ES "UN ATAQUE" A LA ESCUELA PÚBLICA

Por su parte, la presidenta de FAPAR, Nieves Burón, ha defendido que la concertación del Bachillerato es "un ataque directo" a la escuela pública: "Esto va mucho más allá de la libertad de elección de familias, que no es absoluta, no puede serlo, es un ataque frontal que va a hacer daño a la escuela pública", ha lamentado.

Además, ha incidido en el "despilfarro" de la medida: "No es una necesidad, tenemos plazas públicas suficientes y estamos hablando siempre de que los recursos son limitados", ha argumentado sobre una medida anunciada de la que ha destacado que haya sido anunciada "por un gobierno en funciones y una consejera de Educación saliente, autodespedida ella, y con una falta de presupuesto".

El montante económico es otra de las cuestiones que para FAPAR cuestionan la decisión: "Se ha hablado de una cantidad de dinero que nosotros creemos que será bastante mayor, pero es que no tenemos presupuesto y no tenemos dinero para otras muchas cosas, y sin embargo se permiten anunciarlo para algo que es absolutamente innecesario", ha criticado Burón.