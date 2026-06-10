Alegría exige una ESO completa en Biescas y acusa a Azcón de responder con "silencio" a las demandas del municipio

Pilar Alegría en Biescas. - PSOE ARAGÓN

BIESCAS (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha reclamado este miércoles al Gobierno autonómico que atienda las demandas de Biescas para que el alumnado pueda completar el ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el municipio, sin tener que desplazarse a Sabiñánigo a partir de tercero de la ESO, como ocurre actualmente.

Alegría ha visitado la localidad junto a su alcaldesa, Lorena Cajal, desde donde ha defendido la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad, especialmente en materia educativa.

"Me parece una cuestión básica que los chicos y chicas de Biescas reciban un servicio educativo de calidad en las mismas condiciones que cualquier otro alumno o alumna de los pueblos de Aragón", ha afirmado Pilar Alegría.

La dirigente socialista ha denunciado, además, la falta de interlocución del Ejecutivo autonómico con el Consistorio. "El Ayuntamiento de Biescas lleva dos años solicitando una reunión con el Gobierno de Aragón y la única respuesta que obtiene es el silencio", ha señalado.

"Los gobiernos están para escuchar a los ciudadanos y plantear soluciones", ha añadido Alegría, instando al presidente aragonés "a venir aquí, escuchar y atender las necesidades que trasladan las AMPAS, los equipos directivos y toda la comunidad educativa".

Ante el incremento del número de estudiantes procedentes de Biescas y de los núcleos cercanos, Alegría considera "necesario poner en marcha un aulario que permita impartir los cuatro cursos de Secundaria en Biescas".

ZONA TENSIONADA

Además, ha recordado que el propio Ayuntamiento ha manifestado su disposición a ceder suelo municipal para hacer posible este proyecto. Durante su visita, la secretaria general del PSOE Aragón también ha abordado la situación de la vivienda.

Biescas y Aínsa fueron los dos primeros municipios aragoneses en solicitar al Gobierno autonómico la declaración de zona tensionada, ha subrayado Pilar Alegría.

Sin embargo, ha lamentado que "en Aragón, por un sectarismo puramente ideológico, el Gobierno del señor Azcón haya decidido no aplicar la Ley de Vivienda y permitir la declaración de estas zonas, impidiendo así adoptar medidas para reducir el precio de los alquileres".

Pilar Alegría ha señalado además que, según los últimos datos conocidos, Aragón y Murcia son las comunidades autónomas donde más ha crecido el precio de la vivienda.