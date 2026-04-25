Alegría sobre pactos PP-Vox: "El PP normaliza el discurso contra la convivencia y legitima la política del señalamiento"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, este sábado durante su intervención en el 16º Congreso Extraordinario que el PSOE de Extremadura celebra en Mérida. - PSOE

ZARAGOZA/MÉRIDA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha alertado sobre la gravedad de los pactos de gobierno alcanzados por PP y Vox en Extremadura y Aragón porque, con ellos, los populares "están normalizando el discurso contra la convivencia y están legitimando la política del señalamiento".

Unos acuerdos que, ha advertido, lo que único que traerán será "incertidumbre e inestabilidad" porque a su juicio "aquí el que manda es Vox y el que obedece es el PP", pero lo más peligroso, ha remarcado, "es que lo van a pagar los extremeños y los aragoneses".

La líder de los socialistas aragoneses ha intervenido este sábado en el 16º Congreso Extraordinario que el PSOE de Extremadura celebra en Mérida, y que proclamará a Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general, en sustitución de Miguel Ángel Gallardo.

Alegría ha destacado que extremeños y aragoneses "somos gente que sabe que la vida se construye unos junto a otros y no unos contra otros". En este contexto, ha criticado los "pactos de la infamia" entre PP y Vox, que --según ha señalado-- "atentan contra los más elementales derechos humanos", como han señalado la propia Conferencia Episcopal y Amnistía Internacional, y que "no traen soluciones ni oportunidades para los extremeños y los aragoneses, sino que responden únicamente a un ejercicio de pura supervivencia política".

En ese sentido, Alegría ha afirmado que los acuerdos firmados por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, para seguir gobernando en sus comunidades autónomas, avala "la segregación por la nacionalidad, que pisotea los derechos humanos, que pisotea un principio básico como es el principio de la igualdad y la no discriminación" reconocida en la Constitución.

Ha defendido que, "ante este modelo de ruido, recortes y retrocesos, "tenemos que situarnos enfrente defendiendo las verdaderas causas".

"Han sometido a nuestros dos territorios a cinco y cuatro meses de parálisis, ¿para esto? Para firmar un acuerdo que avala la segregación por nacionalidad, que pisotea los derechos humanos y el principio básico de igualdad y no discriminación recogido en la Constitución", ha afirmado. En el caso de Aragón, ha añadido que "Azcón ha sufrido una parálisis selectiva, porque solo han salido de ella para privatizar la educación".

Alegría también ha señalado que tanto María Guardiola como Jorge Azcón convocaron elecciones anticipadas "para ganar autonomía y estabilidad, y ambas cosas las han perdido".

"Perdieron la autonomía cuando convocaron elecciones por exigencia de Feijóo, la perdieron cuando los pactos se cerraron desde las sedes nacionales del PP y Vox, y han perdido la estabilidad porque quien manda es Vox y quien obedece es el PP", ha afirmado.

Durante su intervención, la líder de los socialistas aragoneses ha reivindicado la identidad de ambas comunidades: "Los aragoneses y los extremeños somos nietos de la inmigración, somos tierras acogedoras, y por mucho que se empeñen el PP y Vox, no vamos a ser padres ni madres de la xenofobia".

Además, ha recordado la figura del expresidente Guillermo Fernández Vara y su defensa de la igualdad de oportunidades. "Estos días recordaba cuando decía que Extremadura es una tierra que necesita gente y gente que necesita tierra", ha señalado, al tiempo que ha defendido políticas como la subida del SMI, el sistema de becas del Gobierno de España y la proyección internacional del país: "Ahora España tiene voz donde antes no la tenía".

"PICO Y PALA Y LLUVIA FINA" LE RECOMIENDA A COTRINA

Finalmente, Alegría ha hecho un llamamiento a la unidad, ha valorado el proceso de primarias del PSOE de Extremadura y ha asegurado que Álvaro Sánchez Cotrina "será más pronto que tarde presidente". "El pacto de Extremadura y el de Aragón tienen una fecha de caducidad más corta que la de los yogures", ha ironizado.

Por ello ha traslado a socialismo extremeño todo su ánimo: "La gente nos está esperando en nuestro estadio natural, en la calle, desde la humildad, la cercanía, aceptando la crítica, mirando a la gente a los ojos, teniéndoles la mano y dándoles un abrazo; buscando soluciones, dejándonos la piel para que aquí la gente tenga las oportunidades que se merece".

Y ha animado al próximo secretario general de los socialistas extremeños al "pico y pala todos los días, Álvaro, lluvia fina, mucho trabajo, mucha perseverancia, humildad, constancia, trabajo, porque si lo hacemos así, trabajando por nuestros ideales, trabajando siempre, defendiendo nuestros principios, no tengamos ninguna duda de que muy pronto, en Extremadura, de nuevo, el Partido Socialista volverá a gobernar y a traer lo mejor a esta tierra".