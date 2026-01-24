Alegría pide saber cuánta agua y cuánta energía necesitará la economía "extractiva" de los centros de datos

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría. - MARCOS CEBRIÁN/EUROPA PRESS

La candidata del PSOE plantea que "ningún aragonés" pague más de 500 euros de alquiler

La concertación del Bachillerato no seguiría "ni un día más" si llega al Gobierno

La candidata socialista a las elecciones autonómicas en Aragón del próximo 8 de febrero, Pilar Alegría, ha reclamado "transparencia" en torno a la proliferación de centros de datos en la Comunidad y hacer compatible esas inversiones con "el respeto a los recursos naturales y a la propia ciudadanía": "Los centros de datos son empresas extractivas de recursos y deberíamos saber cuánta agua y cuánta energía van a necesitar".

"A todos los aragoneses, cuando escuchamos noticia de llegada de inversiones a nuestro territorio, de entrada, siempre lo escuchamos de forma positiva", ha subrayado Alegría en una entrevista con Europa Press, pero con estos centros de datos hay "muchas preguntas que se tienen que responder".

Entre ellas, además del consumo energético y de agua, ha citado la generación de puestos de trabajo, preguntando si esos empleos los van a ocupar los estudiantes de Formación Profesional o de grados de Ingeniería o esos trabajos van a estar "a muchos miles y miles de kilómetros de Aragón".

La candidata del PSOE ha señalado que hay "muchos países en Europa y fuera de Europa" que están planteado ya moratorias a la llegada de centros de datos por su "excesivo consumo energético" y el incremento en la factura de la luz, "que recae siempre en el bolsillo de los usuarios". Por ello, ha propuesto un "impuesto solidario" para que los beneficios que generen estas infraestructuras reporten en el territorio y se utilicen para mejorar los servicios públicos.

LOS RECURSOS PÚBLICOS, A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La precampaña de Pilar Alegría se ha centrado sobre todo en el estado de los servicios públicos, acusando al Gobierno del PP de realizar "importantes recortes" mientras abre la puerta "de par en par" a la privatización.

"Los recursos públicos tienen que ir a los servicios públicos", ha defendido, frente al modelo "privatizador" del PP, que ha contado con "el presupuesto más alto de la historia" y "nunca con tanto se ha hecho tan poco".

"Mi prioridad política es hacerme cargo de los problemas cotidianos de los aragoneses y de las aragonesas. Y eso pasa por volver a consolidar y a invertir en los derechos y en los servicios públicos", ha remarcado.

RECUPERAR LA "JOYA DE LA CORONA"

Por ello, la socialista ha avanzado que su primera medida, si llega al Pignatelli, sede del Gobierno autonómico, será un plan de choque para reducir las listas de espera sanitarias, con el objetivo de que "ningún aragonés tenga que esperar más de tres días a ser atendido por su médico de cabecera" --ha asegurado que la demora llega a los 15 a 20 días en algunos casos--.

A esta medida ha sumado otra para habilitar un transporte gratuito, ya sea en autobús o en taxi, para que las personas mayores que viven en los pueblos no tengan que "tirar de la buena voluntad de su familia o de los vecinos" para acudir a las citas médicas.

"La sanidad pública tiene que volver a ser otra vez esa joya de la corona", ha reivindicado Alegría, quien ha criticado la externalización de servicios como la Ginecología, la Urología o la Anestesia en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, que realizan ahora sanitarios de la privada "cobrando cinco veces más de lo que cobra un médico en la sanidad pública".

ADIÓS A LA CONCERTACIÓN DEL BACHILLERATO

Una política que sostiene que se está dando también en el ámbito de la educación, con un gasto de más de 7 millones de euros para concertar el Bachillerato en centros privados cuando "hay más de 2.500 plazas públicas sin cubrir".

En este sentido, la presidenciable del PSOE ha avanzado que revertirá esta política: "La concertación del Bachillerato no seguiría ni un día más con el gobierno de Pilar Alegría".

ALQUILER ASEQUIBLE DE MÁXIMO 500 EUROS

Otra de sus primeras medidas está relacionada con la que es la principal preocupación de los aragoneses, según el último CIS, que es la vivienda --así lo señalaron el 22,1% de los encuestados, casi diez puntos por encima del segundo problema, la sanidad--, por lo que un plan de vivienda pública y asequible, pensado especialmente en los jóvenes, es la segunda medida que apunta.

Alegría ha reiterado también que aplicará la ley estatal de vivienda, una norma "importante" porque consigue "contener y reducir los precios de los alquileres". "Para saber si una ley funciona o no, hay que ver qué es lo que está sucediendo en los sitios donde se ha aplicado. Y lo que está pasando en ciudades como Barcelona o como A Coruña es que los precios de los alquileres están reduciéndose en más de un 5%", ha expuesto.

Según sus cálculos, siete de cada diez aragoneses viven en un terreno que podría ser declarado zona tensionada, con lo que aplicar la ley nacional supondría "una bajada clara de sus precios de los alquileres".

En segundo lugar, ha apostado por impulsar la construcción de vivienda pública, pero remarcando "que sea pública y asequible", contraponiéndolo a promociones como la del Polígono las Harineras de Huesca, con precios de alquiler de cerca de 900 euros.

"Una vivienda pública de 900 euros no es asequible. Yo planteo que sean viviendas públicas y asequibles y cuando hablamos de asequibles es que ningún aragonés tenga que pagar más de 500 euros por ese alquiler", ha sentenciado, a la vez que ha defendido también algo "claro y básico" como "blindar el parque público": "La vivienda pública tiene que ser siempre pública, nunca puede ser vivienda que genere especulación".

"FÓRMULA 3, 2, 1"

En el camino al 8F, Alegría ha propuesto un compromiso por una campaña "limpia" y sin ataques personales, que no ha sido secundado por su adversario electoral.

"Plantear una campaña limpia no tendría que ser noticia, tendría que ser algo normalizado, entre otras cosas porque es lo que los aragoneses esperan y merecen", ha indicado, reiterando que este documento no buscaba "un titular", sino que recoge su "forma de ver y entender" el servicio público y cómo pretende gobernar la Comunidad Autónoma.

Un estilo de gobernar que ha resumido en lo que ha llamado "fórmula 3, 2, 1", es decir, "tres días pisando el territorio y escuchando a los aragoneses, dos días en Zaragoza trabajando en el Pignatelli y uno explicando las grandezas y bondades de Aragón en España, en Europa y en el mundo".

Del mismo modo, la candidata socialista ha adelantado que quiere gobernar no sólo con el Gobierno de Aragón, sino también "con los alcaldes y las alcaldesas": "La participación que van a tener los alcaldes y las alcaldesas en mi gobierno, el trabajo coordinado que va a haber va a ser una tónica habitual".

Hasta el momento, ha asegurado que ha recorrido más de 4.000 kilómetros desde que dejó el Ministerio de Educación para ejercer de candidata en Aragón. Ha empezado la campaña en Teruel y el primer acto importante será este domingo, cuando compartirá mitin en Huesca con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El 16 de diciembre fue mi último Consejo de Ministros y, el 17 de diciembre, ya estaba en Ejea de los Caballeros y en Zuera", ha referido. Desde entonces, ha estado en La Hoz de la Vieja (Teruel), donde sus vecinos llevan "más de un mes sin que hayan visto a su médico", o en Pinseque (Zaragoza), donde las familias llevan "dos años y medio esperando un aulario de la ESO".

Pero también ha tenido tiempo para tomarse un chocolate con churros en Hostal de Ipiés (Huesca), para comprar dulces en Almonacid de la Sierra (Zaragoza) o para jugar a un juego de baile junto al alcalde de Calamocha y el líder del PSOE Teruel.

En su mesilla, le espera la novela 'Mil cosas', de Juan Talión, que aborda precisamente las agendas ocupadas, y, en la "kilometrada", le acompaña una 'playlist' "ecléctica" que incluye desde música clásica hasta indie, pasando por temas rock y pop.



