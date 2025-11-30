Alegría: "Para el PP, la política de vivienda va ligada a la especulación y a ensanchar los bolsillos de los amigos"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en la clausura de unas jornadas del PSOE altoaragonés junto al ministro Félix Bolaños y al secretario general de los socialistas altoaragoneses, Fernando Sabés. - JOSÉ D. VALERO CABREJAS

LIGÜERRE DE CINCA (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

Más de 300 millones en siete años para 1.000 viviendas y la rehabilitación de otras 5.000, son "los datos que matan el relato del Gobierno de Azcón en materia de vivienda, según ha subrayado la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que ha reclamado el compromiso del Ejecutivo aragonés para que "una vez construidas, no acaben en manos de fondos buitre o de inversión. Porque cuando rascas un poquito, detrás de esa especulación siempre están los mismos, quienes se ensanchan los bolsillos son sus amigos", ha criticado.

Alegría ha clausurado, junto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, las XIX Jornadas Socialistas del Alto Aragón en Ligüerre de Cinca, en la provincia de Huesca. Precisamente su capital ha servido como ejemplo de cómo entiende el Partido Popular la política de vivienda: "Si el Salario Mínimo son poco más de 1.100 euros, 900 euros al mes no es asequible. Es vivir muy lejos de la realidad creer que lo es". Y ha reivindicado aplicar la Ley de Vivienda del Gobierno de España, "allí donde se está aplicando, está reduciendo el precio de las rentas mensuales".

En este sentido, el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado que "desde llegada del Gobierno de España, el presupuesto para vivienda se ha multiplicado por ocho. La única esperanza de que la gente pueda acceder a una vivienda digna y asequible es un gobierno progresista, porque derecha y ultra derecha consideran que no hay que hacer nada, y si no haces nada ya sabemos cuál es el resultado".

Y es que, ambos han coincidido en que "el PP está dando alas y engordando a la ultra derecha: si les compras el marco mental, si les compras el discurso, mientes como ellos, hablas como ellos e insultas como ellos, al final te conviertes en ellos. Son indistinguibles" ha señalado Alegría, "y cuando se trata de elegir entre el original y la marca blanca, la gente prefiere al original".

Frente a todo esto el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, ha reivindicado "la política útil, desde lo local hasta lo nacional, la política que hacen en el territorio alcaldes y concejales. Mientras nosotros intentamos transformar y llevar el progreso económico y social en nuestros municipios, otros sólo buscan el poder por el poder" y se ha mostrado "orgulloso del gobierno que lidera Pedro Sánchez, porque mientras otros intentan implantar la política del ruido, en el PSOE no nos desanimamos. Seguimos trabajando para cambiar este país, pensando en todos y no sólo en unos pocos, en los de siempre, que es lo que hace el Partido Popular".

Es precisamente ese trabajo el que "está devolviendo al PSOE la confianza de la ciudadanía. El partido en Aragón está fuerte, está unido. Los ciudadanos nos están esperando", ha asegurado Pilar Alegría, "no sé cuándo habrá elecciones, pero sí sé que este partido está preparado para ganar. Porque el objetivo es mucho mayor que cualquier insulto o desprecio" y ha reivindicado "a los hombres y mujeres que dan la cara en el territorio, que bajo las siglas socialistas se dejan la vida en sus municipios, la mayoría sin remuneración lo hacen todo por sus vecinos", ha sostenido.

FONDOS EUROPEOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA GENTE

Los dos ministros han recordado la transformación que los Fondos Europeos están suponiendo para España y Aragón. "El presidente se fue a un Consejo Europeo un jueves para conseguirlos, y no volvió hasta el martes para pelear por unos fondos claves para nuestro país frente a una oposición que intentaba que no llegaran", ha dicho Bolaños.

Alegría, además, ha recordado que Azcón viajó a Bruselas para impedir la llegada de fondos "cuando ahora corre para ponerse en la foto". "Esos fondos son los que han permitido la llegada de la planta de baterías de Stellantis, los que han permitido crear 2.100 plazas.