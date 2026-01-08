Alegría propone un plan de relevo generacional para incorporar a mujeres y jóvenes a las explotaciones agroganaderas

La candidata socialista Pilar Alegría durante su visita a la almazara de la Cooperativa San Martín de Belchite. - JOSÉ D. VALERO CABREJAS

BELCHITE (ZARAGOZA), 8 (EUROPA PRESS)

La candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, se ha comprometido a impulsar a partir del 8 de febrero y desde la presidencia de Aragón un plan de relevo generacional "que facilite la incorporación de jóvenes y mujeres en las explotaciones agrarias y ganaderas aragonesas". Así lo ha explicado Alegría durante su visita a la comarca Campo de Belchite, en la provincia de Zaragoza.

Alegría ha visitado la Cooperativa San Martín, donde ha destacado la aportación de las explotaciones agrarias y las cooperativas a la sostenibilidad del medio rural.

Desde el PSOE Aragón se considera que son "actores estratégicos del desarrollo rural" y por eso apostamos por un compromiso concreto con apoyo en subvenciones y fondos europeos que permita también la modernización del sector en los entornos rurales.

"Cuando apoyamos una cooperativa, no apoyamos solo una empresa, también estamos defendiendo un pueblo y un modelo justo de desarrollo para Aragón", ha recalcado Alegría.

Para Pilar Alegría el papel tanto de las explotaciones agrarias como de las cooperativas contribuye a la sostenibilidad del medio rural. "El trabajo de estas personas contribuye a un medio rural vivo y mi compromiso es impulsar y propiciar aquellas cuestiones que puedan garantizar el empleo, arraigo y futuro de nuestros pueblos", ha añadido.

Alegría también ha visita la localidad zaragozana de Letux, donde ha estado con residentes y trabajadores de la Residencia Nuestra Señora de las Nieves.