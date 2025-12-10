Alegría (PSOE) acudirá este miércoles a la ronda de contactos de Azcón para aprobar los presupuestos de Aragón

Archivo - La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, acudirá este miércoles a la reunión con el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, dentro de la ronda de contactos que está manteniendo esta semana con los diferentes grupos parlamentarios para recabar apoyos para aprobar los presupuestos de la Comunidad para 2026 y evitar unas elecciones anticipadas.

Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, en el programa 'La Rebotica', de la Cadena SER, y ha confirmado minutos después el propio Azcón en su cuenta de la red social 'X' --antes 'Twitter'--. La reunión está programada para las 17.00 horas.

"Será un placer detallarle que la lucha contra la violencia machista es una prioridad para mi Gobierno, con el objetivo de que casos como el de su amigo Francisco Salazar ni queden impunes. Ni los de Koldo, Ábalos, Antonio Navarro, José Tomé, Tito Berni...", ha expresado el presidente aragonés.

El PSOE será la última formación con la que se reúna Azcón dentro de esta ronda de contactos, que comenzó este martes con los grupos que apoyaron el anterior presupuesto, el de 2024, --Vox, Aragón-Teruel Existe y PAR--. Sólo los aragonesistas se mostraron abiertos a apoyar las cuentas, mientras que los de Abascal advirtieron al dirigente popular que "si quiere un cheque blanco no lo va a tener" y reconocieron que hay "distancia", y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, afirmó que muchas de las propuestas de Vox "son absolutamente inasumibles porque son ilegales", alejando la posibilidad de aprobar unas nuevas cuentas y acercando la posibilidad de unas elecciones autonómicas en febrero.

Previamente, la líder de los socialistas aragoneses tendió este lunes la mano al PP y se ofreció a apoyar el techo de gasto para que elija entre "el diálogo o la ultraderecha" y para plantear soluciones "con un presupuesto que mejore la vida de la gente".

Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, acusó al PSOE de "incoherencia" y achacó este ofrecimiento "al miedo que tiene a unas elecciones", afirmando que la también ministra portavoz del Gobierno "ha entrado en pánico".