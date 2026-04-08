Alegría (PSOE) afirma que "el pacto del andén" PP-Vox para gobernar Aragón "ya está amortizado"

La portavoz parlamentaria del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este miércoles, tras la reunión entre dirigentes de PP y Vox para conformar el Gobierno autonómico de la XII legislatura, que "el pacto del andén" está "amortizado antes de nacer".

En declaraciones a los medios de comunicación, Alegría ha señalado que "la reunión se ha producido asi en el andén de la estación de tren" y ha considerado que si PP y Vox quieren gobernar se deben "responsabilizar" de asuntos como la sanidad, la educación, la vivienda y las políticas sociales.

"Que se haga una reunón donde estaba el secretario general del PP, Miguel Tellado, vía online, dice mucho del poco respeto que le tienen a los aragoneses", ha considerado Alegría, para quien este hecho "no deja de ser muy simbólico e ilustrativo" de la reunión y demuestra que el Ejecutivo de PP y Vox será "un Gobierno de paso".

La dirigente del PSOE ha hecho notar que ya han transcurrido 60 días desde las elecciones autonómicas del 8 de febrero y ha insistido en "el tutelaje desde Madrid" en esta reunión con "buena sintonía".

"Si tuvimos unas elecciones prematuras fue, entre otras cosas, porque Vox se salió del anterior Gobierno de Aragón, liderado por Azcón" y ambas partes "no tuvieron la posibilidad de llegar a ningún acuerdo para un futuro presupuesto", recordando que el PSOE ofreció apoyo al PP para aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma, obteniendo una respuesta de "absoluto desprecio".

"Lo que vemos hoy no deja de ser un paripé más y lo más preocupante es que llevamos dos meses desde que han pasado las elecciones", antes de las cuáles ya se vivía "en una situación de parálisis y de deshojar la margarita".

"Hago elecciones, no hago elecciones; finalmente las convocas, pero a mí lo que verdaderamente me importa es que los problemas de la gente están ahí y el día a día funciona con cotidianeidad y las respuestas a esos problemas ya no están en la agenda política de este Gobierno en funciones", ha concluido.