Alegría (PSOE) alerta de que el Gobierno PP-Vox se basa en "segregar entre aragoneses de primera y de segunda"

La portavoz parlamentaria del PSOE y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, durante la segunda sesión del debate de investidura en las Cortes de Aragón. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha intervenido este miércoles en la segunda jornada del Pleno de investidura de Jorge Azcón (PP) como presidente del Gobierno autonómico. Ha rechazado el principio de prioridad nacional, recogido en el acuerdo PP-Vox, afirmando que el nuevo Ejecutivo se basa en "segregar entre aragoneses de primera y de segunda", lo que es "ilegal".

"Pretenden que nos creamos que es un Gobierno que nace de la estabilidad", pero en realidad el acuerdo es "de supervivencia política" con consecuencias "negativas" para la Comunidad Autónoma, ha aseverado Alegría.

Ha criticado el anunciado recorte a ONG que ayudan a migrantes ilegales, "que llegan adonde las administraciones no llegan", lo que ha atribuido a que PP y Vox "fabrican enemigos cuando no tienen soluciones", proclamando que "esta es una tierra de acogida" y los aragoneses "saben lo que significa trabajar y labrarse un futuro", tildando de "cinismo" la "discriminación por nacionalidad". Alegría ha preguntado a Azcón si quiere centros tecnológicos sin trabajadores.

La dirigente socialista ha afirmado que para PP y Vox "lo importante eran sus intereses y el reparto de cargos", aseverando sobre la Consejería de Desregulación que "desregular significa desmantelar, recortar", ante lo que el PSOE estará "enfrente desde el minuto uno".

Además, "se normaliza el discurso de anti convivencia y se legitima el señalamiento" para que Azcón "se mantenga en el poder: Entre estabilidad y lío se ha quedado con el lío".

Para Alegría, Azcón pierde la autonomía "pierde desde el primer momento", en alusión a la influencia de las direcciones nacionales de los partidos firmantes del acuerdo, también porque Vox "no cree en Aragón y defiende a pies juntillas el trasvase del Ebro", siendo "el hermano siamés" del PP.

La portavoz del PSOE ha señalado que en la primera jornada de la sesión plenaria Vox no aplaudió, no porque fuera un discurso "aburrido, vacío y flojo", sino porque la formación de Abascal "demostró quién manda, Nolasco y detrás Abascal", lo que van a hacer "el tiempo que dure la legislatura: Arrastrarles e hipotecarles", de forma que "el Gobierno no guarda la compostura ni el día de la investidura".

Ha recordado que Azcón convocó el 15 de diciembre de 2025 elecciones anticipadas, "como buen alumno" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para dar "una clave nacional" y que Feijóo "se pudiera acercar a La Moncloa", una estrategia "fallida por todos los lados". Además, Azcón "perdió la oportunidad de comportarse como un gobernante moderado y centrado".

En su segunda intervención, Alegría ha señalado que PSOE y Sumar gobiernan España porque "Feijóo no quiso" ser presidente. "Los aragoneses y las aragonesas nos han mandado a la oposición", ha reconocido Alegría, insitiendo en que Azcón "decidió entregarse a hoz y coz a los postulados de Vox", un "desgobierno" en el que manda Vox.

Ha dudado que esta legislatura dure cuatro años y ha asegurado que estará "enfrente, como líder de la oposición", añadiendo que "con soberbia no se va a ningún lado y menos en política", y le ha tildado de "presidente menguante".

A su juicio, Azcón "pretende engañar a su socio", pero Vox "está en política para devorar a su partido", lo que "vamos a ver el tiempo que dure esta legislatura". Ha insistido en "la parálisis selectiva" del Gobierno en funciones: "Todo parado menos para anunciarnos la privatización de la educación", pero no para dar ayudas al sector primario, afectado por la guerra de Irán.

"Yo estoy muy orgullosa de haber sido ministra del Gobierno de España", ha aseverado Alegría, para quien Azcón "no sería nada sin Pedro Sánchez", recordándole que el debate en las Cortes de Aragón es sobre su investidura, emplazándole a que se preocupe por las cosas "que siguen paralizadas".

DIALOGAR

El PSOE "tendió la mano" a Azcón antes para "dialogar" y acordar unos presupuestos "que hubieran represenntado a una gran mayoría de aragoneses", obteniendo del presidente "el desprecio y la mofa" porque "ha preferido plegarse al mandato de Vox". "Con este acuerdo ha perdido la Presidencia de Aragón".

"Azcón ha preferido quedarse con el ruido, la confrontación y la división", ha lamentado la portavoz socialista, quien ha asegurado que el PP ganó las elecciones del 8F "retrocediendo" y, además, Vox pasó de 7 a 14: "No tiene una taza, sino dos tazas y medias", también "un mal resultado para el PSOE", situándose en la oposición, que los socialistas asumen "con responsabilidad y humildad, antagónica a la que hace el PP cuando está en la oposición".

Ha dicho que, en 80 días transcurridos tras las elecciones, Azcón no ha reflexionado "que había varias posibilidades", como "abrir las puertas al consenso con otras fuerzas políticas", por lo que es "un presidente menguante", subrayando que el PSOE obtuvo 160.000 votos y 18 escaños, es la segunda fuerza política, criticando que Azcón no ha abierto "una puerta de diálogo" con su partido.

Alegría ha dicho que "habría acudido" a una reunión con Azcón, pero "esa llamada nunca se ha producido" y ahora se inicia el tercer año de gobierno de Azcón "con su tercer Gobierno", abriendo las puertas a "la inestabilidad" porque "ya está amortizado, ya es un Gobierno fallido" lastrado por "la desconfianza".

PARÁLISIS

Aragón está en "parálisis", ha opinado Pilar Alegría, indicando que desde 2023 Aragón ha estado paralizado 209 días: 75 entre elecciones y toma de posesión y 134 hasta la investidura, "sin Gobierno, sin decisiones y sin respuestas".

Ha incidido en que "sin renovables no hay centros de datos", y por otra parte ha criticado la supresión del programa de lengua árabe en los colegios e institutos, preguntando si los niños ucranianos "se salvan porque tienen un color de piel diferente" y si la discriminación llega a los 60.000 aragoneses que hablan catalán.

En cuanto al discurso de Azcón de este martes, ha dicho que le sonaba como el de 2023, "el mismo discurso que nos lanzó en 2023", afirmando que el cambio anunciado entonces y ahora es "a peor", poniendo el ejemplo de las listas de espera sanitarias, con las cancelaciones de consultas oncológicas, añadiendo que el Hospital de Barbastro (Huesca) "está languideciendo", a lo que se suma la huelga anunciada de la educación pública contra la concertación del bachillerato, apuntando que "se están cerrando plazas en educación infantil".

Ha apuntado que el Gobierno de Azcón ha dejado partidas de Despoblación sin ejecutar. "Este es el futuro del desgobierno PP-Vox", ha expresado Alegría, quien ha anunciado una alternativa "seria y contundente" para impulsar viviendas públicas, contra la violencia machista, por el medio rural: "Vamos a traer la voz de los aragoneses y de las calles".