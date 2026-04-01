Alegría (PSOE) alerta de la "hibernación" de Azcón y del "silencio" en torno a las negociaciones de PP y Vox

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz parlamentaria, Pilar Alegría, en una reunióno con represeentantes del sector de la limpieza. - PSOE.

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz de este partido en las Cortes autonómicas, Pilar Alegría, ha alertado este miércoles de "la petrificación y la hibernación" del presidente del Gobierno autonómico en funciones, Jorge Azcón, y del "silencio" en torno a las negociaciones de PP y Vox para conformar el Ejecutivo regional de la XII legislatura.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pilar Alegría ha afirmado: "Para conocer cómo están esas negociaciones hay que ir a la sede de Génova --del PP-- y a la sede de Vox en Madrid porque esas negociaciones están siendo tuteladas y mandatadas desde Madrid" ya que en Aragón solo se ve "silencio y parálisis".

Esta "parálisis" no se produce solo desde el 8 de febrero, cuando se celebraron las elecciones autonómicas, sino que ocurre desde "mucho antes, desde que estas elecciones se convocan con esa falsa excusa de que no había presupuestos".

"Meses después llegamos con la misma parálisis, sin Gobierno y sin presupuestos", ha lamentado la dirigente socialista, añadiendo: "Veremos cuándo lo tenemos, si es que lo tenemos".

Alegría ha realizado estas declaraciones tras reunirse con representantes sindicales y trabajadoras del sector de la limpieza en la sede autonómica del PSOE.