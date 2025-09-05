Alegría (PSOE) avanza que Ranera pedirá que el Ayuntamiento de Zaragoza dedique una calle a Javier Lambán

Archivo - El expresidente de Aragón Javier Lambán durante el acto de entrega del retrato de Javier Lambán, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 10 de julio de 2025, en Zaragoza - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha avanzado que la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, pedirá que la ciudad dedique una calle al expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto a causa de un cáncer de colon.

Pilar Alegría ha expresado su deseo de que todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza apoyen la propuesta.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una reunión del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón por el inicio del curso político, Alegría ha confiado en que "nuestra ciudad cuente lo más pronto posible" con una calle en honor a Lambán.