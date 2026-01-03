Alegría (PSOE) se compromete con el segundo instituto de Monzón: "Los jóvenes no pueden esperar a 2028"

Visita de la candidata del PSOE Aragón, Pilar Alegría, a Monzón (Huesca). - JOSÉ D. VALERO CABREJAS/PSOE ARAGÓN

MONZÓN (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha trasladado su compromiso con la agilización de los plazos para la construcción y puesta en marcha del segundo instituto público de la localidad oscense de Monzón porque "los jóvenes no pueden esperar a 2028" y tanto ellos como sus familias merecen tener ese centro "lo antes posible".

En su visita a la capital de la Comarca del Cinca Medio, Alegría ha reivindicado "una educación pública de calidad para todos los ciudadanos", lo que pasa por "instalaciones adecuadas a las necesidades del territorio".

"Estamos hablando de 1.100 alumnos en un instituto donde están ahora ya absolutamente saturados; les dan como mínimo de plazo para tener ese segundo instituto no antes del 2028 y desde luego esto no se puede consentir", ha precisado.

"Los jóvenes de Monzón y de los municipios de alrededor merecen recibir una educación pública de calidad, en las mejores instalaciones; mi compromiso es que ese segundo instituto sea una realidad mucho antes de la fecha que les han trasladado", ha dicho Pilar Alegría.

En su visita a Monzón, la candidata ha estado acompañada de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento montisonense, el Secretario General de la Agrupación Local, Carlos Dueso, así como por el cabeza de lista por Huesca, Fernando Sabés, y otros representantes de la zona.

Ha visitado también la Azucarera, donde se han invertido más de 2,3 millones de fondos europeos del Gobierno de España para que "este magnífico espacio de Monzón pueda ser realmente ese espacio para acoger congresos, ferias y hacerlo en las mejores condiciones gracias a una apuesta tan importante como son los fondos europeos que nos han permitido mejorar nuestro territorio y por tanto mejorar también los servicios de los que disfrutan y tienen que disfrutar todos los aragoneses y las aragonesas".

Alegría ha mantenido también un encuentro con clubes deportivos en el campo de fútbol de Monzón, cuya reforma se ha financiado con fondos europeos, al igual que la Azucarera, que también ha visitado.

RESIDENCIA DE FONZ

Anteriormente, la secretaria general del PSOE Aragón ha visitado el municipio de Fonz, donde se ha reunido con la Plataforma por la Residencia del Cinca Medio y ha mostrado su compromiso con la puesta en marcha de este equipamiento, que daría servicio a habitantes de todo el entorno.

Una residencia, ha continuado, que es "fruto del compromiso de los socialistas durante distintos mandatos y que el PP ha dejado paralizada".

Alegría también visitado en Fonz la quesería Val de Cinca, de Pilar Febas, y ha agradecido sus explicaciones sobre el trabajo de los pequeños productores de Aragón. Ha destacado su esfuerzo y las propuestas sobre el producto kilómetro cero, de calidad y artesano.

A ellos ha trasladado su voluntad de trabajar a partir del 8 de febrero desde la presidencia de Aragón "para reducir la burocracia que muchas veces condiciona a estos pequeños negocios que sostienen el territorio y que hacen magníficos productos como el queso de Fonz".

