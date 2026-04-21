Alegría (PSOE) cree que "la parálisis de Azcón alcanza ya más de dos años" en la provincia de Teruel

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y la delegación socialista que ha participado en el Día de Aragón en Teruel. - PSOE.

TERUEL 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este martes, tras asistir a la celebración del Día de Aragón en Teruel, que "la parálisis de Azcón alcanza ya más de dos años" en relación a esta provincia.

Según Alegría, Azcón "solamente abandona esa parálisis para dos cuestiones", que son "recortar los servicios públicos y anunciar privatizaciones", como la concertación del bachillerato, y "vivir en la confrontación permanente".

Azcón "lleva dos años anunciando que anuncia", ha declarado Alegría a los medios de comunicación, criticando que "realidades y proyectos, ninguno" y, de hecho, "los proyectos que han generado estabilidad, cohesión social, empleo, pasos importantes para esta provincia, vinieron de la mano de anteriores Gobiernos, de Gobiernos del PSOE".

"Tampoco estaría de más que Azcón echara de vez en cuando mano de la institucionalidad y reconociera y agradeciera el trabajo de otros Gobiernos", se ha quejado Alegría, enfatizando: "Cada vez que escucho a Azcón hablar del aeropuerto de Teruel, como diría mi hijo, me da cringe".

"Si fuera por el Partido Popular, el aeropuerto de Teruel se tendría que llamar el aeropuerto de los incrédulos" y "hoy es una realidad gracias a una apuesta del gobierno del Partido Socialista, como lo es Motorland o como es el Observatorio de Jabalambre".

OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA

También ha aseverado que Azcón tiene que meter a Vox hasta la cocina, hasta el baño y el fondo de la casa", aunque PP y Vox "solamente se miran de reojo, con profunda desconfianza", insistiendo en que el nuevo Ejecutivo de coalición "ya nace amortizado", tras lo que ha pronosticado que PP y Vox traerán a Aragón "una profunda inestabilidad".

El PSOE llevará a cabo "una oposición constructiva y muy vigilante" porque es "la alternativa ante los recortes y los desmantelamientos de los servicios públicos que este Gobierno de Aragón, si finalmente lo hay, quiera perpetrar en nuestra Comunidad".