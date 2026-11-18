La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha protagonizado el acto electoral de este partido en Jaca. - PSOE

JACA (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha defendido este miércoles en Jaca las políticas de vivienda, las inversiones en modernización de regadíos y las ayudas al sector agrario impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha destacado la importancia de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para dar continuidad a estas actuaciones.

Antes de participar en un mitin electoral junto a la candidata socialista número uno al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, y el candidato al Senado, el jacetano Manuel Díez, Alegría ha destacado la movilización que está encontrando durante la campaña: "Yo hacía muchísimo tiempo que no observaba una movilización tan importante del partido, del votante progresista, del ciudadano progresista". Asimismo, ha señalado que estas elecciones también determinarán el futuro de políticas fundamentales para Aragón, como el acceso a una vivienda asequible, el respaldo a agricultores y ganaderos y las inversiones en infraestructuras agrarias.

En materia de vivienda, ha exigido al presidente aragonés, Jorge Azcón, que abandone su "sectarismo ideológico" y permita declarar Jaca y otros municipios aragoneses como zonas de mercado residencial tensionado para facilitar el acceso a la vivienda y contener los precios del alquiler.

La dirigente socialista ha lamentado que el Ejecutivo autonómico se niegue a aplicar las medidas previstas en la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado que en municipios donde se han aplicado estas medidas se están registrando descensos en los precios del alquiler, como en Barcelona, donde ha situado la reducción en un 4%.

Además ha criticado que, en dos años de Gobierno de Azcón, el precio de la vivienda pública en Aragón haya aumentado un 25 % y ha defendido que las viviendas protegidas mantengan esa condición de forma permanente y sean realmente asequibles.

Alegría ha reprochado a los Gobiernos del PP y Vox que en materia de vivienda "se comportan como el perro del hortelano" porque "no dejan ni regulan, ni permiten que otros regulemos".

La secretaria general del PSOE Aragón ha realzado el compromiso del Gobierno de España con el sector primario aragonés, después de visitar esta misma mañana junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, actuaciones de modernización de regadíos en los Monegros.

Según ha explicado, Aragón ha recibido más de 400 millones de euros para modernización de regadíos, de los que 300 millones han correspondido a la provincia de Huesca, que ha sido la que más inversión ha recibido en esta materia.

También ha recordado que el Gobierno de España ha movilizado aproximadamente 3.400 millones de euros en ayudas para hacer frente a las distintas crisis que han afectado al sector agrario, de los que unos 400 millones han llegado a agricultores y ganaderos aragoneses.

Frente a estas cifras, ha referido que el Gobierno de Azcón ha presentado un plan de 56 medidas sin destinar ayudas económicas directas para afrontar el incremento de los costes de producción.

Alegría ha defendido la necesidad de seguir respaldando al sector primario aragonés durante los próximos cuatro años, con políticas que permitan garantizar el futuro de agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias.

VIVIENDA EN HUESCA

Por su parte, la candidata socialista número uno al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, ha subrayado la importancia de las elecciones generales del 29 de noviembre para afrontar los principales retos de España y de la provincia de Huesca, especialmente el acceso a la vivienda.

Nasarre ha apoyado la petición del PSOE de Jaca para que el municipio sea declarado zona tensionada y pueda acogerse a las medidas previstas en la legislación estatal. "Que se establezcan esas zonas tensionadas, que se apliquen esas zonas tensionadas, porque tienen muchos beneficios".

La candidata ha expuesto las iniciativas impulsadas en el Congreso para regular los alquileres, proteger la vivienda y ofrecer seguridad y bonificaciones a los pequeños propietarios. En este sentido, ha mencionado que la Diputación Permanente convalidó un decreto que contempla medidas en esta materia. Asimismo, ha abogado por la necesidad de que el desarrollo de los centros de datos repercuta positivamente en los territorios donde se implantan y ha advertido del riesgo de que sus beneficios energéticos y económicos terminen concentrándose en fondos de inversión.

Nasarre ha concluido apelando a la participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y a la movilización del electorado progresista de Jaca y del conjunto de la provincia de Huesca.