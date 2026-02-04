Alegría (PSOE) desarrolla una campaña "puerta a puerta" para recoger las inquietudes de los aragoneses

Campaña "puerta a puerta" de la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, está desarrollando una campaña "puerta a puerta" por distintos municipios de la comunidad con el objetivo de conocer de primera mano las inquietudes y preocupaciones de los aragoneses y aragonesas, así como para explicar las propuestas de la formación para dar solución a los principales problemas que afectan al territorio.

Durante estos encuentros, Alegría está constatando una "creciente preocupación ciudadana" por el acceso a la vivienda, "con precios desbordados que dificultan la emancipación de jóvenes y familias"; por la sanidad pública, marcada por "eternas" listas de espera; y por la educación, tras "los recortes y el deterioro" de los servicios públicos impulsados por el actual Gobierno autonómico del Partido Popular, han informado los socialistas.

"La ciudadanía percibe un Gobierno del PP más preocupado por desgastar los servicios públicos que por defenderlos y reforzarlos", ha señalado la candidata socialista, quien ha criticado que, tras dos años y medio de gobierno conjunto del PP y Vox, Aragón presenta unos servicios públicos más debilitados y una mayor desigualdad social.

Pilar Alegría ha subrayado que, el próximo 8 de febrero, es una fecha clave para el futuro de la Comunidad y ha apelado a la movilización del electorado progresista para lograr "una mayoría amplia que permita frenar a la derecha y a la ultraderecha".

"Aragón necesita un Gobierno que crea en lo público, que proteja a la mayoría social y que garantice igualdad de oportunidades vivas donde vivas", ha afirmado.

La candidata del PSOE ha reiterado su compromiso de gobernar "escuchando a la gente y poniendo en el centro políticas que refuercen la sanidad, la educación y el acceso a una vivienda digna, como pilares fundamentales del bienestar y el progreso de Aragón".

