Alegría (PSOE) dice que el "sectarismo ideológico" del PP abandona a más de 290.000 pensionistas en Aragón

PIlar Alegría ha visitado este miércoles en Caspe. - MARCOS CEBRIÁN

CASPE (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

La cabeza del lista del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha manifestado que "una vez más hemos comprobado cómo el Partido Popular, por ese sectarismo ideológico, ha abandonado a más de 290.000 pensionistas, como digo, que en Aragón han visto cómo año a año su pensión se ha ido revalorizando, y sin embargo el Partido Popular, una vez más, como digo, ha preferido continuar con ese sectarismo".

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha lamentado hoy que "el voto en contra del PP a la revalorización de las pensiones va a provocar que los 290.000 pensionistas que hay en Aragón no vean incrementada su pensión".

Para Alegría el PP, con su actitud abandona a estos 290.000 pensionistas, que dejarán de cobrar como media 524 euros menos al año en Aragón. Este voto en contra del PP a las revaloriaciones que cobran los pensionistas, incluidos quienes perciben por ejemplo pensiones de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad, "va a provocar que una persona pensionista de la provincia de Zaragoza cobre 620 euros menos al año o que los pensionistas de Teruel o de Huesca reciban 550 euros menos al año", según ha dicho la candidata desde Caspe, donde ha mantenido un encuentro con vecinas y vecinos.

Alegría ha recordado que desde el año 2018 hasta el actual gracias a la apuesta del gobierno central socialista "hemos conseguido que en Aragón los 290.000 pensionistas que hay hayan visto incrementada su pensión en 420 euros más al mes, lo que ha supuesto una mejora de unos 6.000 euros al año".

EDUCACIÓN PÚBLICA

Además, se ha reunido también con la comunidad educativa de Caspe, antes de ir a Nonaspe y esta tarde a Mequinenza. La candidata socialista ha atendido las reivindicaciones de profesorado y familias para tener unos mejores servicios públicos educativos, especialmente en el medio rural.

Pilar Alegría se ha comprometido a impulsar a partir del 8 de febrero si es elegida presidenta de Aragón "una educación pública de calidad, especialmente en el medio rural".

"Cualquier familia, cualquier persona que quiera desarrollar su proyecto vital en el medio rural, o en una ciudad, necesita un trabajo en condiciones, bien remunerado pero también necesita que la educación cubra sus necesidades", ha dicho Alegría. Por tal motivo ha reivindicado "más plazas públicas educativas en todas las etapas, tanto en educación infantil, como primaria, secundaria y bachillerato y formación profesional", ha añadido.

"Durante estos dos años hemos visto como desde el Gobierno de Aragón no se ha puesto en marcha ningún tipo de actuación educativa, no se ha abierto ningún centro educativo nuevo más allá de los que había dejado planificados ya el anterior gobierno de Javier Lambán", ha dicho Alegría.