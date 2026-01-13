Alegría (PSOE) emplaza al PP a que plantee su modelo de financiación "más allá del no a todo"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha emplazado este martes al PP a que plantee cuál es su modelo de financiación autonómica "más allá del no a todo" y ha recalcado que es importante "que lleguen más recursos", pero sobre todo que los que lleguen se utilicen "en mejorar los derechos de todos, no en privatizar y recortar, que es lo que se está haciendo actualmente por parte del Gobierno de Azcón".

En declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión en Zaragoza con representantes del sector de la cultura, Alegría ha insistido en que, con el nuevo sistema de financiación, llegarán 630 millones de euros extra a Aragón, con los que ha estimado que se podría construir el nuevo Hospital Royo Villanova de Zaragoza, un hospital materno-infantil o llevar a cabo "una inversión muy importante" para construir viviendas públicas de alquiler asequible.

"Al final, con los fondos y con los recursos en materia de financiación, desde luego mi compromiso es seguir consolidando los servicios públicos, seguir apostando por la sanidad pública para poder contratar a más médicos, seguir trabajando y mejorando nuestra educación pública, no concertando el Bachillerato, que es lo que está planteando el Partido Popular. Ese es el verdadero debate", ha remarcado.

En todo caso, ha asegurado que, como presidenta autonómica, le gustaría "negociar y acordar todas aquellas cuestiones que sean buenas para los aragoneses y las aragonesas", pero que "no es de recibo" que, frente a cualquier propuesta positiva, la respuesta de Azcón sea siempre "el no constante y la confrontación diaria". "Así, desde luego, no avanzamos", ha lamentado.

EL SISTEMA PONDERA EL COSTE DE LOS SERVICIOS

Por otro lado, la candidata socialista a las elecciones del 8 de febrero ha defendido que el criterio de despoblación, aunque no se incluya de manera específica, sí que aparece recogido en la nueva propuesta del Ministerio de Hacienda ya que "aparece perfectamente ponderado" el coste de lo que supone prestar los servicios, al igual que la población en edad escolar o la más envejecida.

"Al final, lo que tenemos, el modelo que tenemos y que se va a debatir en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera --convocado para este miércoles-- es que supone un incremento del 12% de los recursos que Aragón está recibiendo", ha añadido.

Además, Pilar Alegría ha recordado que, en los últimos siete años, la Comunidad Autónoma ha recibido 9.000 millones de euros más que los que llegaron en los últimos siete años de Mariano Rajoy, un 43% más.

"¿Qué ha hecho el señor Azcón con estos recursos?", ha preguntado, a lo que ha contestado que "abrir las puertas de par en par a un hospital privado en Zaragoza" o a incrementar las listas de espera, ya que "cualquier aragonés, viva donde viva, como mínimo tiene que esperar al menos tres o cuatro semanas para que le atienda el médico de cabecera".

A ello ha sumado que el Ejecutivo autonómico "no ha tenido todavía ni un minuto" para abrir los accesos al nuevo hospital público de Teruel, pese a que el expresidente Javier Lambán "ya dejó terminada" esta infraestructura; o que está concertando el Bachillerato mientras, por ejemplo, en localidades como Pinseque (Zaragoza), "todos los días, 300 niños y niñas tienen que coger el autobús porque desde el Gobierno de Aragón no han tenido a bien llevar adelante un aulario de la ESO con una inversión de 5 millones de euros", o cómo "en muchísimos municipios" no está llegando el transporte escolar o faltan docentes y auxiliares.