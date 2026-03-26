Alegría (PSOE) exige a Azcón la adopción de medidas para ayudar al sector primario a paliar los efectos de la guerra

Pilar Alegría durane su visita a una finca de alfalfa en el término municipal de Almuniente. - PSOE

ALMUNIENTE (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Alegría, ha reclamado al presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, a que salga del periodo de hibernación "en el que lleva ya demasiado tiempo y adopte medidas urgentes para ayudar a los sectores más afectados por los efectos de la guerra". Así lo ha declarado este jueves, durante su visita a una finca agrícola en el término municipal de Almuniente, en la provincia de Huesca.

"El sector primario y en concreto el de la alfalfa es uno de los más perjudicados por los efectos de la guerra", ha asegurado Alegría, y ha explicado que el 80% de la exportación de alfalfa de Aragón se realiza a Oriente Medio. Aragón produce el 60% del total de la alfalfa de España y en este sentido ha exigido a Jorge Azcón a salir de la parálisis y actuar con medidas concretas de apoyo y complementarias a las que están adoptando otras administraciones, como el gobierno central.

"El Gobierno de Azcón no puede quedarse de brazos cruzados cuando el sector primario en Aragón está viendo cómo esta guerra le afecta de una forma tan negativa", ha dicho la portavoz socialista. Ha recordado que además de los 5.000 millones de euros aprobados por el Gobierno de España, otras administraciones han puesto importantes medidas, como los más de 400 millones de euros de Cataluña, o las anunciadas en Navarra y en Asturias.

"Sin embargo, el Gobierno de Aragón no ha puesto todavía a disposición ningún tipo de ayuda, ningún tipo de medida ni para el sector primario en general ni para el de la alfalfa, en concreto, tan importante en Aragón", ha dicho. Alegría ha enumerado algunas de las ayudas que podría poner en marcha Azcón: "complementar una ayuda directa a los fertilizantes o la puesta en marcha de ayudas a través de créditos blandos, como se ha hecho en alguna otra comunidad autónoma, o ayudas directas para el momento de la siembra y ayudar a los agricultores para que puedan trabajar en el campo".

Pilar Alegría ha visitado una finca en la que estos días cortan alfalfa; con ella han estado empresarios del sector y el alcalde de Almuniente, Joaquín Monesma, además de diputados autonómicos.