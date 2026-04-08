Alegría (PSOE) exige la comparecencia de Azcón en las Cortes por la concertación del Bachillerato

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Alegría, critica que un presidente en funciones, que tiene a la Comunidad Autónoma paralizada, salga de su hibernación para anunciar la privatización de una etapa educativa no obligatoria. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha solicitado la comparecencia urgente del presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón, para que explique la decisión de concertar primero de Bachillerato a partir del próximo curso. Una medida que, según ha denunciado, supone un "profundo cambio de modelo educativo" y una "privatización" de esta etapa formativa.

En una rueda de prensa, Alegría ha criticado duramente el anuncio del Ejecutivo aragonés, al considerar que se destinarán recursos públicos a financiar una etapa no obligatoria que, además, ya cuenta con suficientes plazas en la enseñanza pública. En este sentido, ha señalado que existen más de 1.300 vacantes disponibles que permitirían garantizar la escolarización del alumnado sin necesidad de recurrir a conciertos educativos.

Ante esta situación, el grupo socialista ha registrado formalmente la solicitud para que Azcón comparezca en un pleno extraordinario de las Cortes de Aragón. El objetivo, según ha explicado la portavoz, es que el presidente dé explicaciones sobre una decisión adoptada en un contexto político marcado por la interinidad del Gobierno autonómico y la prórroga presupuestaria.

Alegría ha insistido en que la medida tiene un alcance estructural que afecta al modelo educativo aragonés, por lo que considera imprescindible que se debata públicamente. "No se puede tomar una decisión de esta envergadura y esconderse", ha afirmado, reclamando transparencia y rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

CRÍTICAS A LAS FORMAS Y AL FONDO DE LA MEDIDA

La dirigente socialista ha cuestionado tanto el contenido de la iniciativa como la forma en la que se ha dado a conocer. A su juicio, el anuncio se ha realizado "con nocturnidad y alevosía", sin diálogo previo con la comunidad educativa ni con los grupos parlamentarios.

Además, ha criticado que esta decisión llegue en un momento en el que, según ha señalado, el Gobierno de Aragón lleva meses "paralizado" y sin atender otras necesidades prioritarias de la ciudadanía. "Un presidente en funciones, que ha sumido a la Comunidad en la inacción durante cuatro meses, sale ahora de su letargo para anunciar una medida que asfixia a la escuela pública", ha sostenido.

Alegría ha advertido de que la concertación del Bachillerato podría derivar en una reducción de recursos para la educación pública, al desviar financiación hacia centros privados concertados. "Nunca antes se había vivido en Aragón una situación así, privatizando con dinero público una etapa educativa no obligatoria", ha subrayado.

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La portavoz del PSOE ha enmarcado esta decisión dentro de una estrategia más amplia del Gobierno autonómico que, a su juicio, busca debilitar el sistema público. "La prioridad del señor Azcón es liquidar lo público", ha afirmado, insistiendo en que el Ejecutivo no ha mantenido diálogo con los representantes de la educación pública en los últimos meses.

En este sentido, ha denunciado la falta de interlocución con el sector educativo y ha reclamado que cualquier reforma de calado se aborde desde el consenso y la planificación, teniendo en cuenta las necesidades reales del sistema y del alumnado.

La propuesta de concertar primero de Bachillerato abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre la enseñanza pública y la concertada en Aragón. Mientras el Gobierno autonómico defiende la medida como una forma de ampliar la oferta educativa, el PSOE considera que supone un cambio de modelo que puede tener consecuencias a largo plazo.

Por ello, los socialistas han insistido en la necesidad de que el presidente comparezca y explique los criterios que han motivado esta decisión, así como su impacto en la red pública de centros educativos.

Con esta iniciativa parlamentaria, el Grupo Socialista busca trasladar el debate al pleno de las Cortes y forzar al Ejecutivo a dar explicaciones sobre una medida que, según sostienen, marca un punto de inflexión en la política educativa de la comunidad.