Alegría (PSOE) pide suspender los actos electorales hasta el viernes en señal de duelo por el accidente de Adamuz

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha propuesto a todos los partidos suspender los actos de precampaña electoral hasta este viernes, 23 de enero, en señal de duelo por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

"Seguimos conmocionados por la tragedia de Adamuz. Trasladamos todo nuestro cariño y apoyo a las personas que han perdido a un ser querido y al resto de afectados", señala Alegría en un mensaje en su cuenta de la red social 'X'.

"Esta mañana me he puesto en contacto con las candidatas y los candidatos en las elecciones autonómicas aragonesas para proponerles la suspensión de los actos hasta el viernes en señal de respeto", concluye el 'post' de Alegría en 'X'.