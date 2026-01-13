Alegría (PSOE) plantea multiplicar la inversión en cultura en Aragón hasta llegar al 2% del presupuesto

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, se reúne con representantes del sector de la cultura. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, se ha comprometido este martes a trabajar en favor de un Pacto por la Cultura en la Comunidad, que recogería como primera medida aumentar la inversión, que actualmente está en el 0,37% del presupuesto, hasta llegar, en un primer paso, al 1%, con el objetivo de alcanzar un 2% con carácter estable a lo largo de la legislatura.

Así se lo ha trasladado la candidata socialista a representantes del sector cultural con los que se ha reunido en Zaragoza para escuchar sus demandas y abordar la situación de la cultura en la Comunidad Autónoma.

En este encuentro, según Alegría, los representantes del sector le han transmitido que la cultura ha sido "una política pública absolutamente olvidada" en los últimos dos años y medio de gobierno de Jorge Azcón. "No es que no hayamos mejorado estos dos años y medio, es que hemos empeorado", lo que ha calificado como "curioso", dado que la Comunidad ha tenido "el presupuesto más alto de la historia", en el que la cultura ha sido "de las grandes olvidadas", ha asegurado.

Ha lamentado que Aragón sea la segunda autonomía que menos invierte en cultura y, por ello, ha propuesto que dicho pacto recoja el objetivo de llegar a una inversión estable del 2%.

ACCESO A LA CULTURA EN LOS 731 MUNICIPIOS

"Es una política absolutamente fundamental, necesaria. Es hablar de derechos, es hablar de empleo", ha remarcado Alegría, quien ha apostado por que todos los aragoneses, "en cada uno de los 731 municipios", tenga garantizado el acceso a la cultura. En ese sentido, ha señalado que existe una necesidad de mejorar las infraestructuras en este ámbito, tanto en las ciudades como en los pueblos.

"Es importante que los aragoneses podamos disfrutar y podamos hacer uso de la cultura aquí en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, pero también en cada uno de los 731 municipios. Por eso también es importante acometer una mejora de nuestras infraestructuras", ha reiterado.

La líder regional del PSOE ha reivindicado su deseo de que esta sea "la legislatura de los servicios públicos y de los derechos públicos" y que la cultura "tiene que estar en las primeras prioridades".

Para ello ha defendido que se trabaje en la elaboración de una Ley de Derechos Culturales, que quedó "paralizada" tras las elecciones autonómicas de 2023, y que la norma recoja un presupuesto estable.

Del mismo modo, la candidata socialista ha apostado por alcanzar un Pacto por la Cultura en el que estén representadas todas las fuerzas políticas y todo el sector.

Alegría ha considerado también "fundamental" impulsar los convenios de colaboración con ayuntamientos o diputaciones para llegar a fórmulas para que la cultura "permee en los 731 municipios de Aragón".

DEFENSA DE LA POLÍTICA CULTURAL DE LAMBÁN

Ha aprovechado también para recordar que la política cultural fue una de las que "más apoyo obtuvo" durante la etapa de Javier Lambán, materializada en un primer Pacto por la Cultura en 2023, "porque hablar de cultura es hablar de derechos, de identidad, de patrimonio, de empleo y, sobre todo, hablar de derechos".

Alegría ha afirmado que, cuando gobernaba el PSOE, "se dieron pasos muy importantes" en favor de la cultura, como la creación de la Aragón Film Commission, "que fue tan importante y que durante estos dos años y medio ha desaparecido", o el impulso a proyectos culturales que llegaban a todo el territorio, frente a las "grandes cifras", "mucho humo", pero "nada de realidad" de la legislatura actual.

Preguntada por la posición en torno a las lenguas propias de la Comunidad --aragonés y catalán de Aragón--, se ha limitado a reiterar que la posición del PSOE es "muy clara" y que van a seguir apostando por su mantenimiento.



