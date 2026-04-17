Alegría (PSOE): "Es profundamente preocupante que el PP asimile todas las políticas de Vox"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, con la delegación de este partido que ha asistido al acto oficial del Día de Aragón en Huesca. - PSOE.

HUESCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz parlamentaria de este partido en las Cortes autonómicas, Pilar Alegría, ha afirmado este viernes que "es preocupante que el PP haga suyas y asimile todas las políticas de Vox", un "sometimiento" que perjudica a la Comunidad Autónoma. Tras el avance de las negociaciones de PP y Vox, que han alcanzado un acuerdo para investir a la popular María Guardiola en Extremadura, a falta de cerrarse un acuerdo en Aragón en los próximos días, Pilar Alegría ha señalado que "Vox entra directamente hasta la cocina".

A su juicio, PP y Vox "se han convertido en hermanos siameses, no se les puede distinguir". Ha dicho que Aragón ha perdido "toda la autonomía" porque "estas conversaciones han sido tuteladas desde el primer día desde Madrid por la sede del PP de la calle Génova".

"En estos próximos días veremos que se llega a un entendimiento por parte de PP y Vox en esta Comunidad", ha adelantado la dirigente socialista, para quien "antes de nacer" el nuevo Gobierno de Aragón "ya está amortizado" porque "va a vivir constantemente de la confrontación y de la desconfianza entre uno y otro", entre PP y Vox.

Ha mostrado su preocupación por que una de las políticas anunciadas en el pacto de Extremadura es la desregulación, que "significa desmantelar, destrozar" y ha advertido: "Eso es para lo que van a llegar esos Gobiernos a Extremadura y Aragón".

"Frente a ese desmantelamiento van a encontrar al PSOE, el partido alternativa en esta Comunidad Autónoma para tener un Gobierno, espero que más pronto que tarde, distinto en esta Comunidad Autónoma".

DÍA DE ARAGÓN EN HUESCA

Alegría, que ha asistido a la celebración del acto oficial del Día de Aragón en Huesca y ha felicitado a los oscenses, ha valorado el discurso del presidente del Ejecutivo en funciones, Jorge Azcón: "Nada nuevo bajo el Sol".

El discurso de Azcón "da fe de la parálisis" de Azcón y toda la Comunidad Autónoma desde las elecciones autonómicas del 8 de febrero, ha considerado la dirigente socialista, puntualizando que es "una parálisis selectiva" ya que el Gobierno en funciones ha anunciado, la semana pasada, "la privatización del Bachillerato".

También ha dicho que Azcón ha mencionado proyectos que "se pusieron en marcha gracias a la apuesta de anteriores Gobiernos del PSOE" al tiempo que el discurso del presidente de la Comunidad refleja "esa deriva permanente de vivir siempre de la confrontación con el Gobierno de España".

Pilar Alegría ha echado de menos "que se hable del Aragón real, especialmente de la provincia de Huesca, con un conocimiento real de los verdaderos problemas que sufren los aragoneses y oscenses", apuntando que "para ser atendido por tu médico de cabecera como mínimo tienes que esperar dos o tres semanas" y "en muchas escuelas e institutos faltan especialistas o no se cubren las bajas del profesorado".

Alegría se ha quejado de "la dejación" del Gobierno de Azcón por los problemas de los que alertan los alcaldes, como el estado de las carreteras y las infraestructuras, aseverando: "Hemos visto un discurso que en nada se parece a los verdaderos problemas que tienen, a día de hoy, los aragoneses y los oscenses".