Alegría (PSOE) reclama al Gobierno aragonés que cubra de inmediato las necesidades de médicos especialistas en Teruel

Pilar Alegría, en la plaza del Torico de Teruel. - PSOE ARAGÓN

TERUEL 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha reclamado al Gobierno de Aragón que cubra de manera urgente las plazas de médicos especialistas que merecen los y las turolenses para recibir un servicio público sanitario de calidad. Lo ha dicho este martes desde Teruel, donde ha participado en una iniciativa para recaudar fondos para la investigación sobre la enfermedad del cáncer que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer.

Alegría, que se ha desplazado este martes a la capital turolense, se ha referido al "abandono" de Jorge Azcón de la sanidad pública y que afecta especialmente a la provincia de Teruel. "El Gobierno de Aragón ha de dejar de trasladar ese desprecio con que trata a los servicios públicos de Teruel", ha dicho la socialista.

Ha considerado que faltan médicos especialistas y en concreto de neurólogos. Una falta que obliga a que si una persona tiene un ictus en Teruel tenga que ser trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, un viaje de unas dos horas y con una única ambulancia medicalizada que hay en Teruel, ha expuesto como ejemplo.

Alegría ha argumentado que el PSOE va a seguir siendo la voz de las necesidades de los turolenses y ha anunciado varias iniciativas parlamentarias para que el Gobierno de Aragón, que es el competente en Sanidad, "trate a la sanidad pública como se merece y fundamentalmente en esta provincia y en esta ciudad".

Ha recordado el "desinterés" del Gobierno de Jorge Azcón, que lleva más de tres años para abrir el Hospital de Teruel, que lo dejó el gobierno socialista anterior prácticamente finalizado. "Se va a abrir tarde y mal porque conocemos cada día que el número de especialistas y el número de facultativos cada vez es más acuciante aquí en Teruel", ha apostillado Alegría.

Pacientes, asociaciones y colegios profesionales están denunciando, ha apuntado, la grave situación en que se encuentra la sanidad pública en la provincia de Teruel. El pasado 9 de junio varias entidades presentaron una denuncia colectiva por la falta de neurólogos y, más de veinte días después, "el Gobierno de Aragón sigue sin dar una respuesta directa ni ha convocado la reunión urgente que se le ha pedido".

"No hablamos de un problema puntual ni de una dificultad pasajera; hablamos de una crisis estructural de cobertura médica en Teruel que está afectando directamente a la calidad asistencial, a los tiempos de diagnóstico, al seguimiento de enfermedades graves y a la igualdad de los pacientes turolenses", han afirmado desde el PSOE.

El PSOE en las Cortes de Aragón exige también que la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital de Teruel se haga con una dotación suficiente de profesionales. Reclama que la Consejería de Sanidad convoque, en el plazo máximo de quince días, una reunión con las asociaciones de pacientes y entidades sociales que han denunciado esta situación.