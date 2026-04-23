Alegría (PSOE): "El sometimiento de Azcón a Vox va a ser absoluto"

La portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría. - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado que "el acuerdo de Azcón y Vox es un reconocimiento total a la falta de autonomía porque se han hecho desde las sedes del PP y Vox en Madrid". Además, ha considerado que va a haber un "absoluto sometimiento de Azcón a Vox".

"Creo que el futuro a esta legislatura seguramente sera más breve que el que vivimos la pasada con esos once meses de coalición del Partido Popular y de Vox", ha considerado, tras escuchar el discurso institucional del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, con motivo del 23 de Abril, festividad de San Jorge, en el que "no hay nada nuevo bajo el sol".

"Hoy también es un día para recordar que hace muchos meses estas elecciones por ese capricho del señor Azcón fueron a una convocatoria electoral anticipada porque buscaba más estabilidad, buscaba más autonomía y ha perdido ambas cosas con el cambio. La estabilidad no la vamos a ver, pero sobre todo la autonomía ha quedado absolutamente perdida. De hecho, creo que Azcón va a tener que pedir permiso a todo y para todo a Vox".

Para la también secretaria general de los socialistas aragoneses, "este gobierno, antes de nacer, antes de dar los primeros casos, ya está completamente amortizado".

A Alegría le "ha resultado muy curioso que el señor Azcón le dedicara una parte muy importante a hablar de los servicios públicos. Hablar de los servicios públicos de esa manera es desconocer por completo la realidad. Es importante que acuda al Hospital de Barbastro para ver lo que está pasando, que vea también que el Hospital Obispo Polanco de Teruel cada vez está externalizando más servicios a la privada o que faltan sanitarios. Estamos viendo también como dentro de esa parálisis a la que nos ha sometido, en los últimos momentos en los que la ha abandonado de forma selectiva ha sido para anunciarnos una privatización de la educación en esta comunidad autónoma".

Ha aseverado que "frente a este acuerdo del señor Azcón con Vox, que va a traer inestabilidad, recortes y retrasos para los aragoneses y las aragonesas en esta comunidad autónoma", se encuentra la responsabilidad del Partido Socialista "como alternativa a este gobierno de retrocesos".