Alegría (PSOE), sobre Zapatero, apela a la "presunción de inocencia" y al "respeto a la Justicia"

Pilar Alegría ha estado en la ciudad de Barbastro en la tarde de este martes. - PSOE

BARBASTRO (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha mencionado, en relación con la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, la "presunción de inocencia" y el "respeto a la Justicia"

Alegría ha afirmado lo siguiente: "Cuando se conoce este tipo de informaciones, yo lo he conocido esta mañana también, como creo que el resto de los ciudadanos, hay que trasladar, por supuesto, el respeto a la Justicia. Creo que esto tiene que ser la más importante y fundamental y, lógicamente, tranquilidad, serenidad y, como digo, respeto a la Justicia".

Ha continuado diciendo que "hay quien se olvida que en un Estado de Derecho, en la democracia, existe algo que se llama presunción de inocencia. Es verdad que para el Partido Popular seguramente esta figura solamente se respeta o solamente se saca, digamos, a pasear cuando responde a las siglas de M. Rajoy o similares, pero en un Estado de Derecho existe la presunción de inocencia".

La también portavoz del Grupo Socialista de las Cortes de Aragón ha resaltado, en declaraciones a los medios de comunicación en Barbastro, que "es importante recordar que esta investigación parte de un pseudosindicato, por llamarlo de una manera como Manos Limpias y otros similares".

Pilar Alegría ha argumentado que "cuando se tuvo que rescatar o poner fondos a disposición de distintas compañías aéreas en la pandemia tanto Plus Ultra, como Air Europa, como Volotea, fueron fondos que se pusieron para poder rescatar en este caso, a compañías aéreas, para salvar muchos miles de puestos de trabajo", y ha recordado que "esos préstamos que se pusieron en marcha pasaron la validación, entre otras cosas, de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas".